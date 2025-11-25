Live

Другий день поспіль Харків б’є рекорди: у місті – аномально тепла осінь

Погода 09:17   25.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Другий день поспіль Харків б’є рекорди: у місті – аномально тепла осінь Фото: Василь Голосний

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляють, що 24 листопада Харків знову встановив температурний рекорд. Аномально теплою для листопада погодою місто дивує другий день поспіль. 

Стовпчики термометрів піднялися до +11,4°С. При цьому востаннє настільки тепла погода була 15 років тому – у 2010 році. Тоді температура була +10,2°С.

Нагадаємо, напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 23 листопада місто встановило черговий температурний рекорд. Зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +12,2°С. Синоптики відзначили, що максимальна температура цього дня була 1962 року. Тоді стовпчики термометрів показували +10,2 градуса. Таким чином, такої теплої погоди у Харкові не було 63 роки.

Читайте також:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна