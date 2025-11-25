Второй день подряд Харьков бьет рекорды: в городе – аномально теплая осень

В Региональном центре по гидрометеорологии передают, что 24 ноября Харьков вновь установил температурный рекорд. Аномально теплой для ноября погодой город удивляет второй день подряд.

Столбики термометров поднялись до +11,4°С. При этом последний раз настолько теплая погода была 15 лет назад – в 2010 году. Тогда температура была 10,2°С.

Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 23 ноября город установил очередной температурный рекорд. Был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +12,2°С. Синоптики отметили, что максимальная температура в этот день была в 1962 году. Тогда столбики термометров показывали +10,2 градусов. Таким образом, такой теплой погоды в Харькове не было 63 года.