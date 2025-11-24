Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 23 ноября город установил очередной температурный рекорд.

«23 ноября был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +12,2°С», – пишут синоптики.

Они отметили, что максимальная температура в этот день была в 1962 году. Тогда столбики термометров показывали +10,2 градусов. Таким образом, такой теплой погоды в Харькове не было 63 года.

Ранее МГ «Объектив» передавала данные Регионального центра по гидрометеорологии о том, что в понедельник, 24 ноября, прогнозируют пасмурную погоду с небольшим северо-западным ветром – со скоростью 5 – 10 м/с. И в Харькове, и в области ночью ожидают небольшой, а днем — умеренный дождь. Температура воздуха в Харькове, по прогнозу составит 8 — 10° тепла в течение суток. В области будет в течение суток 6 — 11° тепла. Уже начиная со вторника, 25 ноября, в регионе будет холодать — прогнозируют ночью мороз до 2°. Впрочем, днем температура останется «сентябрьской» — до 11° днем.