На Харьковщине сократили маршруты некоторых поездов – детали

Из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам, пишут в АО «Укрзалізниця».

Ряд поездов будут курсировать сегодня до/со станции ​​Сахновщина, уточнили в «Укрзалізниці». Это касается таких поездов:

№6654 Берестин — Сахновщина (вместо Берестин — Орелька)

№6653 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька — Берестин).

При этом, отмечают железнодорожники, расписание еще может меняться. Поэтому пассажиров призвали следить за расписанием в движении поездов, а также прислушиваться к объявлениям на станциях.