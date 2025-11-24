Live

На Харьковщине сократили маршруты некоторых поездов – детали

Транспорт 09:17   24.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине сократили маршруты некоторых поездов – детали Фото: «Укрзалізниця»

Из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам, пишут в АО «Укрзалізниця». 

Ряд поездов будут курсировать сегодня до/со станции ​​Сахновщина, уточнили в «Укрзалізниці». Это касается таких поездов:

  • №6654 Берестин — Сахновщина (вместо Берестин — Орелька)
  • №6653 Сахновщина — Берестин (вместо Орелька — Берестин).

При этом, отмечают железнодорожники, расписание еще может меняться. Поэтому пассажиров призвали следить за расписанием в движении поездов, а также прислушиваться к объявлениям на станциях.

Читайте также: Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
