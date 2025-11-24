Live

Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов

Транспорт 08:30   24.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов

Сегодня, 24 ноября, в Харькове в Харькове ввели изменения в движении троллейбусов и трамваев, передают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с нестабильной работой энергосистемы в результате вражеских обстрелов», – объяснили в горсовете.

Изменения в работе трамваев:

  • №6: не курсирует;
  • №8: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до  ул. Добровольцев (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).

Изменения в работе троллейбусов:

  • №20,57: не курсируют;
  • №13: курсирует от разворотного круга «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
  • №19: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до ст. м. «Турбоатом»;
  • №31,35: курсируют от разворотного круга «Северная Салтовка» до ст. м. «Академика Барабашова» (через ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейный).

«На период ограничений в работе общественного транспорта введен временный автобус, курсирующий от 602 микрорайона до ст. м. «Защитников Украины» (через Салтовское шоссе и ул. Академика Павлова)», – уточнили в мэрии.

Кроме того, уменьшили интервал движения автобуса №107.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

Читайте также: Почти 40 человек вывели спасатели из задымленной многоэтажки в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов по городу
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов по городу
24.11.2025, 08:57
Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)
Не менее 15 взрывов в Харькове, есть погибший и пострадавшие (обновлено)
23.11.2025, 22:31
Сегодня 24 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 ноября 2025: какой праздник и день в истории
24.11.2025, 06:00
В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»
В Харькове — трое погибших, среди пострадавших ребенок, Терехов о «прилетах»
23.11.2025, 23:13
До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)
До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)
24.11.2025, 07:21
Пострадали дети, есть погибшие – Синегубов о сутках на Харьковщине
Пострадали дети, есть погибшие – Синегубов о сутках на Харьковщине
24.11.2025, 08:52

Новости по теме:

24.11.2025
Почти 40 человек вывели спасатели из задымленной многоэтажки в Харькове
21.11.2025
О последствиях обстрелов Харьковщины сообщил Синегубов
20.11.2025
Какие последствия вражеских обстрелов Харьковщины – данные Синегубова
19.11.2025
Из-за обстрелов Харькова пострадали 46 человек – Синегубов (фото)
19.11.2025
В пожаре в Слободском районе погиб мужчина, двоих детей спасли – ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 24 ноября, в Харькове в Харькове ввели изменения в движении троллейбусов и трамваев, передают в пресс-службе мэрии.".