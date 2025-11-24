Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов

Сегодня, 24 ноября, в Харькове в Харькове ввели изменения в движении троллейбусов и трамваев, передают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с нестабильной работой энергосистемы в результате вражеских обстрелов», – объяснили в горсовете.

Изменения в работе трамваев:

№6: не курсирует;

№8: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Добровольцев (через пр. Байрона, ул. Морозова, ул. Георгия Тарасенко).

Изменения в работе троллейбусов:

№20,57: не курсируют;

№13: курсирует от разворотного круга «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

№19: курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» до ст. м. «Турбоатом»;

№31,35: курсируют от разворотного круга «Северная Салтовка» до ст. м. «Академика Барабашова» (через ул. Гвардейцев-Широнинцев и пр. Юбилейный).

«На период ограничений в работе общественного транспорта введен временный автобус, курсирующий от 602 микрорайона до ст. м. «Защитников Украины» (через Салтовское шоссе и ул. Академика Павлова)», – уточнили в мэрии.

Кроме того, уменьшили интервал движения автобуса №107.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

Читайте также: Почти 40 человек вывели спасатели из задымленной многоэтажки в Харькове