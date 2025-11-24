Сьогодні в Харкові по-новому ходить транспорт через обстріли
Сьогодні, 24 листопада, в Харкові запровадили зміни в русі тролейбусів та трамваїв, передають у пресслужбі мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з нестабільною роботою енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів”, – пояснили у міськраді.
Зміни в роботі трамваїв:
- №6: не курсує;
- №8: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Добровольців (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка).
Зміни в роботі тролейбусів:
- №20,57: не курсують;
- №13: курсує від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
- №19: курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом»;
- №31,35: курсують від розворотного кола «Північна Салтівка» до ст. м. «Академіка Барабашова» (через вул. Гвардійців-Широнінців та пр. Ювілейний).
“На період обмежень у роботі громадського транспорту введено тимчасовий автобус, який курсує від 602 мікрорайону до ст. м. «Захисників України» (через Салтівське шосе та вул. Академіка Павлова)”, – уточнили в мерії.
Крім того, зменшили інтервал руху автобуса №107.
Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.
