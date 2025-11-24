До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
Мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові загинули чотири людини внаслідок російської атаки.
Він також уточнив, що 17 людей постраждали.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед загиблих – 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік.
Тим часом у облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед постраждалих – двоє дітей. На місці “прильотів” медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.
“23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі“, – пишуть у поліції.
Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа.
