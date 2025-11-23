Не забудьте парасольку 24 листопада: прогноз погоди в Харкові та області
Понеділок, 24 листопада, на Харківщині буде мокрим, але теплим. Про це свідчать дані регіонального центру з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують похмуру погоду з невеликим північно-західним вітром зі швидкістю 5 – 10 м/с. І в Харкові, і в області вночі очікують на невеликий, а вдень – помірний дощ.
Температура повітря в Харкові, за прогнозом, становитиме 8 – 10° тепла протягом доби.
В області протягом доби 6 – 11° тепла.
Починаючи з вівторка, 25 листопада, в регіоні буде холодати – прогнозують уночі мороз до 2°. Утім, вдень температура залишиться “вересневою” – до 11° удень.
