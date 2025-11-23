Не забудьте зонт 24 ноября: прогоноз погоды в Харькове и области
Понедельник, 24 ноября, в Харьковской области будет мокрым, но теплым. Об этом свидетельствуют данные регионального центра по гидрометеорологии.
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим северо-западным ветром – со скоростью 5 – 10 м/с. И в Харькове, и в области ночью ожидают небольшой, а днем — умеренный дождь.
Температура воздуха в Харькове, по прогнозу составит 8 — 10° тепла в течение суток.
В области будет в течение суток 6 — 11° тепла.
Уже начиная со вторника, 25 ноября, в регионе будет холодать — прогнозируют ночью мороз до 2°. Впрочем, днем температура останется «сентябрьской» — до 11° днем.
