2024 год стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений: что дальше
Европейское агентство по мониторингу климата Copernicus опубликовало глобальный климатический отчет за 2024 год, подтвердив наблюдения метеорологов по всему миру.
2024-й побил предыдущий рекорд жары, который установила погода 2023-го. Есть и другой опасный рекорд: впервые среднегодовая температура превысила более чем на 1,5°C аналогичные температуры доиндустриального периода.
«В прошлом году было на 1,6 градуса жарче, чем в период до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, выяснил Copernicus. Это делает 2024 год первым календарным годом, когда нарушен предел в 1,5 градуса, которого страны согласились избегать в соответствии с Парижским соглашением по климату в 2015 году», — пишет CNN.
Также в прошлом году на Земле зафиксировали два самых жарких дня за всю историю наблюдений — 22 и 23 июля 2024 года. Каждый месяц с января по июнь минувшего года стал самым теплым за всю историю.
Именно с температурными рекордами ученые связывают и различные природные катастрофы: в США это были мощные ураганы, которые возникли из-за сверхвысокой температуры океана. В Испании — катастрофические наводнения, которые убили более 200 человек. В Южной америке — беспрецедентно низкий уровень воды в Амазонке, который вызвал небывалую засуху. На Филиппинах — сезон чрезвычайных тайфунов, шесть из которых произошли всего за 30 дней. В Украине в минувшем году фиксировали длительную засуху. В Харьковской области дождей не было большую часть лета и осени.
Читайте также: Картофельный Армагеддон отменяется? Что будут есть харьковчане
«Ученые все еще пытаются полностью понять, почему глобальная жара была такой экстремальной в течение последних двух лет. Основная причина ясна: вызванный человеком климатический кризис, усиленный Эль-Ниньо (нагрев воды в Тихом океане — Ред.) — естественным климатическим явлением, которое, как правило, оказывает влияние на потепление, начавшееся в 2023 году и закончилось в начале этого года. Но это не объясняет всю жару. Ученые также указали на недавнее снижение загрязнения от судоходства после введения правил — победа для здоровья человека, но, как ни странно, этот тип загрязнения также помогает охлаждать планету, отражая солнечный свет обратно в космос. Извержение огромного подводного вулкана в южной части Тихого океана в 2022 году, которое выбросило в атмосферу шлейфы водяного пара — мощного парникового газа. А еще есть облака. Декабрьское исследование показало, что еще одним фактором может быть нехватка отражающих солнце облаков над океаном», — поясняет CNN.
Украинские климатологи, соглашаясь с глобальными причинами потепления в мире, также отмечают для Украины фактор боевых действий, которые ведутся на территории страны.
Что касается прогнозов на 2025 год, то ученые в мире не считают, что он также станет рекордным по жаре. Начинается явление Ла-Нинья (противоположное Эль-Ниньо), которое, как правило, оказывает глобальное охлаждающее влияние.
«Но люди не должны думать, что изменения климата останавливается или выходит на плато, — предупредил в комментарии CNN Пауло Чеппи, климатолог из Имперского колледжа Лондона. — Небольшое падение не изменит четкую восходящую траекторию, по которой мы идем».
Новости по теме:
- Категории: Мир, Украина, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «2024 год стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений: что дальше»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европейское агентство по мониторингу климата Copernicus опубликовало глобальный климатический отчет за 2024 год, подтвердив наблюдения метеорологов по всему миру".