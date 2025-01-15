2024 год стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений: что дальше

Европейское агентство по мониторингу климата Copernicus опубликовало глобальный климатический отчет за 2024 год, подтвердив наблюдения метеорологов по всему миру.

2024-й побил предыдущий рекорд жары, который установила погода 2023-го. Есть и другой опасный рекорд: впервые среднегодовая температура превысила более чем на 1,5°C аналогичные температуры доиндустриального периода.

«В прошлом году было на 1,6 градуса жарче, чем в период до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, выяснил Copernicus. Это делает 2024 год первым календарным годом, когда нарушен предел в 1,5 градуса, которого страны согласились избегать в соответствии с Парижским соглашением по климату в 2015 году», — пишет CNN.

Также в прошлом году на Земле зафиксировали два самых жарких дня за всю историю наблюдений — 22 и 23 июля 2024 года. Каждый месяц с января по июнь минувшего года стал самым теплым за всю историю.

Именно с температурными рекордами ученые связывают и различные природные катастрофы: в США это были мощные ураганы, которые возникли из-за сверхвысокой температуры океана. В Испании — катастрофические наводнения, которые убили более 200 человек. В Южной америке — беспрецедентно низкий уровень воды в Амазонке, который вызвал небывалую засуху. На Филиппинах — сезон чрезвычайных тайфунов, шесть из которых произошли всего за 30 дней. В Украине в минувшем году фиксировали длительную засуху. В Харьковской области дождей не было большую часть лета и осени.

«Ученые все еще пытаются полностью понять, почему глобальная жара была такой экстремальной в течение последних двух лет. Основная причина ясна: вызванный человеком климатический кризис, усиленный Эль-Ниньо (нагрев воды в Тихом океане — Ред.) — естественным климатическим явлением, которое, как правило, оказывает влияние на потепление, начавшееся в 2023 году и закончилось в начале этого года. Но это не объясняет всю жару. Ученые также указали на недавнее снижение загрязнения от судоходства после введения правил — победа для здоровья человека, но, как ни странно, этот тип загрязнения также помогает охлаждать планету, отражая солнечный свет обратно в космос. Извержение огромного подводного вулкана в южной части Тихого океана в 2022 году, которое выбросило в атмосферу шлейфы водяного пара — мощного парникового газа. А еще есть облака. Декабрьское исследование показало, что еще одним фактором может быть нехватка отражающих солнце облаков над океаном», — поясняет CNN.

Украинские климатологи, соглашаясь с глобальными причинами потепления в мире, также отмечают для Украины фактор боевых действий, которые ведутся на территории страны.

Что касается прогнозов на 2025 год, то ученые в мире не считают, что он также станет рекордным по жаре. Начинается явление Ла-Нинья (противоположное Эль-Ниньо), которое, как правило, оказывает глобальное охлаждающее влияние.

«Но люди не должны думать, что изменения климата останавливается или выходит на плато, — предупредил в комментарии CNN Пауло Чеппи, климатолог из Имперского колледжа Лондона. — Небольшое падение не изменит четкую восходящую траекторию, по которой мы идем».