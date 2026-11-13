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Денис Парамонов: Подарили больнице Харькова лазер для безоперационного лечения

Актуально 09:57   13.11.2026
Алексей Наумов
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Денис Парамонов: Подарили больнице Харькова лазер для безоперационного лечения

Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил Харьковскую клиническую многопрофильную железнодорожную больницу сверхсовременным хирургическим лазером, позволяющим безоперационным методом проводить малоинвазивные процедуры.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Помощь от БФ "Дениса Парамонова"

Современный хирургический лазер «LIKA-surgeon» поможет специалистам Харьковской клинической многопрофильной железнодорожной больницы значительно расширить спектр хирургических манипуляций. Кроме самого лазера, Благотворительный фонд Дениса Парамонова также передал медучреждению специальный столик для него. Общая стоимость поодаренного медицинского оборудования – около 160 тыс. грн.

Помощь от БФ "Дениса Парамонова"

«Хирурги железнодорожной больницы в Харькове выполняют большое количество операций не только жителям Харьковщины, но и всего востока Украины. Потребность в хирургическом лазере была очень острой, но своими силами больница была не в состоянии его приобрести. Потому сделали это мы, передав аппарат медучреждению. Пациенты не могут ждать и современное оборудование нужно уже сейчас, ведь благотворительность — это не только слова, а в первую очередь реальные действия», — подчеркнул меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Помощь от БФ "Дениса Парамонова"

По словам заведующего Центром эндокринной, метаболической хирургии и онкогинекологии Харьковской клинической железнодорожной больницы Константина Побеленского, проблема новообразований щитовидки особенно остро наблюдается у жителей восточных, прифронтовых областей. Он объяснил, чем подаренный Фондом лазер отличается от традиционной хирургии.

Помощь от БФ "Дениса Парамонова"

«Это безоперационный метод, что очень важно. То есть самой операции не происходит, а есть малоинвазивная процедура под контролем УЗИ, которая может уменьшать доброкачественные узлы щитовидной железы. Человек быстрее выздоравливает и становится к работе. То есть восстановительного процесса, как такового нет. Спасибо Денису Юсуповичу Парамонову за возможность приобрести для нашей больницы именно этот лазер украинского производства, что очень важно в наше нелегкое время, когда мы должны поддержать отечественного производителя», — отметил Константин Побеленский.

Напомним, ранее Благотворительный фонд Дениса Парамонова снабдил современным медоборудованием реанимационное отделение Областной детской клинической больницы Харькова, где находятся неонатальные новорожденные дети с хирургическими патологиями. Оно едино на всю Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Также Благотворительный фонд Дениса Парамонов весной 2026 года передал дорогостоящее медицинское оборудование Институту неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина НАМН Украины в Харькове.

Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 09:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил Харьковскую клиническую многопрофильную железнодорожную больницу сверхсовременным хирургическим лазером, позволяющим безоперационным методом проводить малоинвазивные процедуры. Об…".