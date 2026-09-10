Денис Парамонов оборудовал сенсорные залы для детей в Центре «Гиппократ»

В Харьковском Центре реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» появились два современных сенсорных зала, средства на открытие которых выделил Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Это поможет улучшить проведение современной реабилитации для детей.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Ежегодно в Центре реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» помощь предоставляется более 800 детям с инвалидностью и задержками в развитии. Реабилитацию проходят как жители Харьковщины, так и дети с временно оккупированных территорий страны.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова полностью профинансировал приобретение всего необходимого оборудования для сенсорных залов, а именно: каркасный сухой бассейн, угловую колонну с пузырьками, сенсорную цветную световую стену-мозаику, сенсорную медузу, световой терапевтический душ. Для большого сенсорного зала еще был приобретен кондиционер и два ноутбука для мобильной паллиативной команды, благодаря которым можно осуществлять функциональную диагностику дома у тяжелобольных пациентов.

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«Трудно даже представить с какими трудностями сталкиваются родители детей, которые имеют инвалидность или задержки в развитии. Именно в Центре «Гиппократ» эти дети могут получить высококвалифицированную помощь. — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов. — Мы уже долгие годы помогаем «Гиппократу», чтобы реабилитация детей была современной. Сенсорные комнаты помогут малышам быстрее интегрироваться в окружающую среду, что очень важно не только для самих детей, но и для их родителей».

По словам директора Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» Романа Марабяна, для того чтобы проводить комплексную реабилитацию детей, во всем мире применяются различные методы.

Одним из таких методов реабилитации детей является сенсорная интеграция. Мы давно мечтали открыть два сенсорных зала, и это нам удалось благодаря поддержке Благотворительного фонда Дениса Парамонова. Мы очень благодарны и рады! Родители детей и весь наш коллектив искренне благодарят Фонд за то, что он помог реализовать нашу общую мечту», — отметил Роман Марабян.

Напомним, в свое время Благотворительный фонд Дениса Парамонова обустроил укрытие в помещении Центра реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ». Фонд также помог оборудовать в учреждении рентгенкабинет.