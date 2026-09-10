Денис Парамонов обладнав сенсорні зали для дітлахів у Центрі «Гіппократ»

В Харківському Центрі реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» з’явилися два сучасних сенсорних зали, кошти на відкриття яких виділив Благодійний фонд Дениса Парамонова. Це допоможе покращити проведення сучасної реабілітації для дітей.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Щороку в Центрі реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» допомога надається понад 800 дітям, які мають інвалідність та затримки у розвитку. Реабілітацію проходять, як жителі Харківщини, так і діти з тимчасово окупованих територій країни.

Благодійний фонд Дениса Парамонова повністю профінансував придбання усього необхідного обладнання для сенсорних залів, а саме: каркасний сухий басейн, колону кутову з бульбашками, сенсорну кольорову світлову стіну-мозаїку, сенсорну медузу, світловий терапевтичний душ. Для великої сенсорної зали ще був придбаний кондиціонер та два ноутбуки для мобільної паліативної команди, завдяки яким можна здійснювати функціональну діагностику вдома у важкохворих пацієнтів.

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«Важко навіть уявити з якими труднощами стикаються батьки дітей, які мають інвалідність або ж затримки в розвитку. Саме в Центрі «Гіппократ» ці діти можуть отримати висококваліфіковану допомогу, — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов. — Ми вже довгі роки допомагаємо «Гіппократу», щоб реабілітація дітей була сучасною. Сенсорні кімнати допоможуть малечі швидше інтегруватися в навколишнє середовище, що дуже важливо не лише для самих дітей, але й для їхніх батьків».

За словами директора Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» Романа Марабяна, для того, щоб проводити комплексну реабілітацію дітей, в усьому світі застосовуються різні методи.

«Одним з таких методів реабілітації дітей є сенсорна інтеграція. Ми давно мріяли відкрити дві сенсорні зали і це нам вдалося завдяки підтримці Благодійного фонду Дениса Парамонова. Ми дуже вдячні і раді! Батьки дітей та увесь наш колектив щиро дякують Фонду за те, що він допоміг реалізувати нашу спільну мрію», — зазначив Роман Марабян.

Нагадаємо, свого часу Благодійний фонд Дениса Парамонова облаштував укриття в приміщенні Центру реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ». Також Фонд допоміг обладнати в установі рентгенкабінет.