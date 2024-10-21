Виновата ли война в изменениях погоды на Харьковщине: мнение климатолога

Лето 2024 года в Харьковской области было на четыре градуса теплее нормы. В соцсетях набирает популярность версия, что жару и засуху вызвала полномасштабная война: боевые действия и обстрелы.

Какая на самом деле связь между жарой и российскими обстрелами, в интервью МГ «Объектив» объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

«Влияние войны на климат – это не только выбросы парниковых газов. Хотя эксперты проекта «Экодия» подсчитали, что парниковые выбросы за два года полномасштабного вторжения в Украину равны 170 миллионам тонн СО2 экв. Это равносильно общему объему годовых выбросов парниковых газов Нидерландов. Но есть еще изменения климата из-за пожаров в лесах. Потому что леса, лесополосы защищали землю от засухи, суховеев, пылевых бурь. И это тоже наша большая проблема, с которой придется жить не один год, пока вырастут новые леса», – подчеркнула эксперт.

При этом она отметила, что главный фактор стремительного потепления все же глобальный – и этот процесс характерен для всего мира.

«Главным фактором, обуславливающим такие беспрецедентные изменения температуры и всей климатической системы, является деятельность человека, усилившего парниковый эффект. Вследствие этого глобальная температура воздуха выросла более чем на один градус по сравнению с доиндустриальным периодом. Но когда на этот процесс накладываются и естественные факторы, рост температуры еще усиливается. Такие условия сложились в прошлом году. И как следствие, 2023-й стал самым теплым с конца XIX века и очень вероятно за последние 100 тысяч лет. В прошлом году к парниковому эффекту добавились еще Эль-Ниньо, увеличение концентрации водяного пара из-за извержения вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года, роста количества солнечной радиации, поскольку мы приближаемся к максимуму 25-го солнечного цикла. Поэтому глобальная температура в течение всего года, ежедневно на один градус превышала температуру доиндустриального периода, 50% дней были теплее на 1,5 градуса, и один день в ноябре – даже на два градуса», — привела данные Вера Балабух.

Она отметила: в течение своей истории Земля пережила не одно потепление и похолодание. Однако раньше эти процессы происходили постепенно и продолжались миллионы лет.

«Потепление, которое сейчас происходит за одно поколение, раньше длилось полторы тысячи лет. Потому сейчас очень трудно адаптироваться растениям, животным, человеку», — подытожила климатолог.