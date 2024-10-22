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Зима на Харьковщине потеплела на 1,7 градуса – климатолог

Общество 17:26   22.10.2024
Оксана Якушко
Зима на Харьковщине потеплела на 1,7 градуса – климатолог

В течение последних 10 лет в Харьковской области зима проходит без температур ниже -30 С, а отопительный период сократился на месяц, констатирует климатолог Вера Балабух.

«Особенность Харьковщины в том, что очень сильно изменился температурный режим в холодный период. Зима потеплела на 1,7 градуса по сравнению с зимами в прошлом столетии. А средняя температура января вообще выросла на 2,5 градуса», — привела данные заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью МГ «Объектив».

У такого потепления есть как отрицательные, так и положительные последствия. Главное из негативных – потеря влаги.

«Осадки у нас выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. Устойчивый снежный покров наблюдается довольно редко в Харьковской области. Соответственно, наши реки, имеющие преимущественно снежное питание, теряют влагу. Практически исчезли весенние паводки на реках. И потом, когда летом достаточно продолжительная жара, ведь средняя температура лета выросла на 1,3 градуса, это приводит к интенсивному испарению и потере влаги. И у нас есть другая проблема – засухи атмосферные, гидрологические, дефицит воды», — констатирует эксперт.

Еще одно из последствий произошедших изменений — частые ледяные дожди и гололед. Такие явления на Харьковщине зимой становятся все более распространенными, и в дальнейшем, по прогнозам, они будут только масштабироваться.

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Что касается положительных последствий, то речь идет об экономии топлива коммунальными предприятиями и денег гражданами.

«Уменьшается продолжительность отопительного сезона. Если мы сравним время отопительного сезона 1960-х, 70-х, 80-х годов, то увидим, что сейчас он уменьшился почти на один месяц. Кроме того, не только средняя температура за год повышается, но и минимальная температура тоже. На Харьковщине за последние 10 лет температуры ниже -30° С почти не фиксируют. Теперь мы уже морозы –20° С называем очень сильными. То есть нет тех лютых зим, которые были еще в моем детстве», — отметила Вера Балабух.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 17:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних 10 лет в Харьковской области зима проходит без температур ниже -30 С, а отопительный период сократился на месяц, констатирует климатолог Вера Балабух".