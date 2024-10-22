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Зима на Харківщині потеплішала на 1,7 градуса – кліматолог

Суспільство 17:26   22.10.2024
Оксана Якушко
Зима на Харківщині потеплішала на 1,7 градуса – кліматолог

Протягом останніх 10 років на Харківщині зима проходить без температур нижче -30°C, а опалювальний період скоротився на місяць, констатує кліматологиня Віра Балабух.

“Особливість Харківщини в тому, що дуже суттєво змінився температурний режим в холодний період. Зима потеплішала на 1,7 градуса порівняно з зимами у минулому столітті. А середня температура січня взагалі зросла на 2,5 градуса”, – навела дані завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Таке потепління має як негативні, так і позитивні наслідки. Головний із негативних – втрата вологи.

“Опади у нас випадають переважно у вигляді дощу, а не снігу. Стійкий сніговий покрив спостерігається досить рідко на Харківщині. Відповідно, наші річки, які мають переважне снігове живлення, втрачають вологу. Практично зникли весняні повені на річках. І потім, коли влітку досить тривала спека, адже середня температура літа зросла на 1,3 градуса, це приводить до інтенсивного випаровування і втрати вологи. І ми маємо іншу проблему – посухи атмосферні, гідрологічні, дефіцит води”, – констатує експертка.

Ще один із наслідків змін – часті крижані дощі та ожеледиця. Такі явища на Харківщині взимку стають все більш поширеними, і надалі, за прогнозами, вони лише масштабуватимуться.

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Що стосується позитивних наслідків, то йдеться про економію палива комунальними підприємствами та громадянами.

«Зменшується тривалість опалювального сезону. Якщо ми порівняємо час опалювального сезону 1960-их, 70-их, 80-их років, то побачимо, що  зараз він зменшився майже на один місяць. Крім того, не лише середня температура за рік підвищується, а й мінімальна температура також. На Харківщині протягом останніх 10 років температури нижче -30° C майже не фіксують. Тепер ми вже морози -20° C називаємо дуже сильними. Тобто немає тих лютих зим, які були ще за мого дитинства”, – відзначила Віра Балабух.

Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх 10 років на Харківщині зима проходить без температур нижче -30°С, а опалювальний період скоротився на місяць, констатує кліматологиня Віра Балабух".