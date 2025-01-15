2024 рік став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень: що далі

Європейське агентство з моніторингу клімату Copernicus опублікувало глобальний кліматичний звіт за 2024 рік, підтвердивши спостереження метеорологів у всьому світі.

2024-й побив попередній рекорд спеки, який встановила погода 2023-го. Є й інший небезпечний рекорд: вперше середньорічна температура перевищила більш ніж на 1,5°C аналогічні температури доіндустріального періоду.

“Минулого року було на 1,6 градуса спекотніше, ніж у період до того, як люди почали спалювати великі обсяги викопного палива, з’ясував Copernicus. Це робить 2024 рік першим календарним роком, коли порушена межа в 1,5 градуса, чого країни погодилися уникати відповідно до Паризької угоди щодо клімату у 2015 році”, — пише CNN.

Також минулого року на Землі зафіксували два найспекотніші дні за всю історію спостережень – 22 та 23 липня 2024 року. Кожен місяць із січня до червня минулого року ставав найтеплішим за всю історію.

Саме з температурними рекордами вчені пов’язують і різні природні катастрофи: у США це були потужні урагани, які виникли через надвисоку температуру океану. В Іспанії – катастрофічні повені, які вбили понад 200 людей. У Південній Америці – безпрецедентно низький рівень води в Амазонці, який спричинив небувалу посуху. На Філіппінах – сезон надзвичайних тайфунів, шість із яких відбулися лише за 30 днів. В Україні минулого року фіксували тривалу посуху. У Харківській області дощів не було більшу частину літа й осені.

“Учені все ще намагаються повністю зрозуміти, чому глобальна спека була такою екстремальною протягом останніх двох років. Основна причина зрозуміла: спричинена людиною кліматична криза, посилена Ель-Ніньйо (нагрів води в Тихому океані – Ред.) – природним кліматичним явищем, яке, як правило, впливає на потепління, що почалося у 2023 році та закінчилося на початку цього року. Але це не пояснює всю спеку. Вчені також вказали на нещодавнє зниження забруднення від судноплавства після введення правил — перемога для здоров’я людини, але, як не дивно, цей тип забруднення також допомагає охолоджувати планету, відбиваючи сонячне світло назад у космос. Виверження величезного підводного вулкана у південній частині Тихого океану 2022 року, яке викинуло в атмосферу шлейфи водяної пари — потужного парникового газу.А ще є хмари. Грудневе дослідження показало, що ще одним фактором може бути брак хмар, що відбивають сонце, над океаном”, — пояснює CNN.

Українські кліматологи, погоджуючись із глобальними причинами потепління у світі, також відзначають для України чинник бойових дій, що ведуться на території країни.

Щодо прогнозів на 2025 рік, то вчені у світі не вважають, що він також стане рекордним за спекою. Починається явище Ла-Нінья (протилежне Ель-Ніньйо), яке, як правило, надає глобальний вплив, що охолоджує.

“Але люди не повинні думати, що зміни клімату зупиняються або виходять на плато, – попередив у коментарі CNN Пауло Чеппі, кліматолог з Імперського коледжу Лондона. – Невелике падіння не змінить чітку висхідну траєкторію, якою ми йдемо”.