Картопляного Армагеддону не буде? Що взимку їстимуть харків’яни

Картопляний неврожай на Харківщині та в цілому в країні спровокував різке зростання цін. Що сталося та яких цінників чекати взимку, МГ «Об’єктив» розповіли експерти.

Також у матеріалі: що, окрім посухи, вплинуло на неврожай картоплі в Україні; де вирощують найкращу бульбу, за яких умов українці зможуть збирати по два врожаї на рік.

У 2024 році картоплі посадили на третину менше, ніж торік

30 грн (а то й більше) за кіло картоплі – такої ціни, як восени 2024 року, ще не було, бідкаються харків’яни. І причина не лише в страшній посусі.

У 2023-му картоплею засадили понад 1 млн 200 тис. га в Україні. Але коли виробники здавали врожай, ціна була по 6-7 гривень за кілограм, а інколи й нижче.

«Ситуація з низькими цінами була на користь споживачів. Але не на користь виробників. Це спонукало частину тих фермерів, які займалися виробництвом картоплі, скоротити посіви у 2024 році», – пояснює доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Загалом у 2024 році посадили картоплі на 30% менше, ніж торік. Наскільки менше зібрали, статистичних даних поки немає, уточнює заступниця директора Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

І в результаті проблеми із картоплею (неврожай, дефіцит і через це – високі ціни) цього року по всій країні. Навіть північно-західні регіони не оминула посуха, каже Тетяна Олійник.

«І не лише у нас, в ЄС теж недобір виражаю», – зазначає вона.

Можна збирати і два врожаї, але без поливу не зійде

«В Україні дуже змінився клімат. І тепер, щоб зібрати врожай, потрібно буде забезпечувати картопляні насадження поливом. Як, в принципі, і всі інші овочі. Занадто високі температури повітря, нестача ґрунтової вологи – через це картопля в ґрунті попеклася. І це все вплине на зберігання овочів, на прояви хвороб», – докладно пояснює експертка з картоплярства.

Причому полив знадобиться усюди, навіть на північному заході країни, де традиційно збирають найбільші врожаї. Це Житомирщина і Волинь, Чернігівщина, Галичина, навіть північ Київської області. Там врожаї стягають 50 тонн з га, а в середньому збирають 30-40 тонн з га.

На Харківщині у великих об’ємах картоплю перестали масово вирощувати після посухи 2010 року. Тому що в регіоні дуже низькі врожаї – на рівні 14-15 тонн з га (поступалися навіть сусідній Сумщині).

Наразі фермери та дачники активно обговорюють, чи варто саджати картоплю глибше в ґрунт за допомогою плугу. Але цей метод не врятує ситуацію, тому що земля навколо овочів має бути добре забезпечена повітрям, зазначає Олійник. І навіть коли садять картоплю під плуг, вона у гребені також «печеться».

Але варто передивитися терміни вирощування культури. Якщо в Україні й надалі будуть довгі теплі осені із температурою не нижче 18 градусів, то вірогідно строки посадки картоплі посунуть. І за таких умов можна збирати два врожаї. Але полив має бути обов’язково, наголошує Тетяна Олійник.

«В Єгипті так вирощують два врожаї – в осінньо-зимовий або зимово-весняний час вибирають періоди по три місяці, коли температура не надто висока. Адже картоплі потрібні 18-24 градуси, без заморозків, щоб був добрий врожай», – пояснює заступниця директора Інституту картоплярства.

На столах буде польська та єгипетська картопля

Власне, з Єгипту до нас ранню картоплю і везтимуть. А ще з Польщі і, можливо, з Туреччини, каже Дмитро Шиян.

Щодо найближчих сусідів, то це саме Україна забезпечувала картоплею Білорусь, Молдову, Грузію та РФ.

«Ми постачали в Білорусь картоплю, не навпаки. Інколи купували в них у дуже малих об’ємах сорти картоплі для схрещування», – наголошує Тетяна Олійник.

З Західної Європи картоплю українцям точно не везтимуть – надто дорога. Для порівняння – у Польщі без акції картопля вроздріб вартує близько 4 злотих за 1 кг (за курсом 1 злотий близько 10 грн), за акцією – 1,30 злотий. Тобто на наші гроші 40 гривень звичайна ціна, 13 гривень – акційна. У Франції та Німеччині акційна ціна на картоплю – 80 центів (за курсом 1 євро – 45 гривень), без акції – 1,60 євро. На наші гроші – майже 36 гривень та 72 гривень відповідно. Причиною таких цін у ЄС є висока вартість робочої сили, а ще більш інтенсивні технології вирощування та забезпечення поливом.

«Передовою країною у цій галузі є Нідерланди, Німеччина гарно вирощує картоплю. У Франції маленькі площі, але врожаї збирають високі. Але ми не можемо порівнювати наші умови та умови країн ЄС. І не лише через полив. Це і система захисту від шкідників, бур’янів, це і добрива. Насіннєвий матеріал у країнах ЄС на сьогодні коштує 80 гривень за кілограм, а українська картопля – в межах 30-40 гривень. Тобто це буде питання ціни і якості», – розповідає експертка.

Але не варто недооцінювати українську картоплю – вітчизняні науковці вивели нові сорти, що дають врожай до 70 тонн з га.

«Наші сорти можна вирощувати на полях до 6-8 років. А іноземні сорти – це рік-два – і треба міняти. Але іноземці в українських сортах не зацікавлені абсолютно. До того ж смак залежить не лише від сорту, а й від ґрунтів, де зростав овоч. Вирощена на чорноземі картопля завжди смачніша, ніж на пісках чи на глиняних ґрунтах», – наголошує заступниця директора Інституту картоплярства.

Картопля навесні навряд чи буде дорожче за 40 грн

Головне питання: якою буде ціна картоплі зимою та восени на фоні неврожаю й експорту – поки що залишається відкритим. Наразі на овочі традиційно найнижчий цінник – восени виробники намагаються продати якомога більше вирощеного, бо професійних картоплесховищ в Україні обмаль, каже Тетяна Олійник.

«А потім поступово ціни зростають, максимум буде у травні-червні. Зростання буде 25-30%. У принципі, я не думаю, що картопля дуже суттєво подорожчає. Бо може бути, що привезуть багато дорогої, а її ніхто не куплятиме. Турецька картопля може бути дешевшою, навіть удвічі, ніж європейська. Тож я не думаю, що ціна буде навіть весною більше 40 гривень за кілограм, виходячи з сьогоднішнього рівня 28-29 гривень», – каже Дмитро Шиян.

Вартість підніметься, але не вполовину, а можливо, гривень на 10-15, вважає Тетяна Олійник. Не пов’язує експертка ймовірне подорожчання із можливими блекаутами.

«Світло не впливає на зберігання картоплі. Картоплесховища мають повітряні подушки, які стабільно утримують температуру +4 градуси. Вони в зимовий період, можливо, тільки контролюють вологість. Якщо навіть і не буде світла тиждень, то це не вплине на зберігання картоплі», – пояснила заступниця директора Інституту картоплярства.