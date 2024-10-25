Картопля по 40 грн? Що буде з цінами на овочі та олію в Харкові (відео)

Картопля на ринках Харкова вже коштує місцями по 30 гривень за кілограм. Продавці лякають: далі буде тільки дорожче, тож закликають робити запаси на зиму вже зараз.

У ХОВА тим часом констатують: дефіциту овочів не має бути, але вони можуть вирости в ціні. Соняшник, кукурудза та пшениця – через посуху не вродили. Що буде взимку з цінами на олію, хліб та борщовий набір – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Ельшан, продавець овочів на Кінному ринку

Спочатку була 15 гривень картопля. Нині вже 28 гривень. Три чи чотири місяці дощу не було. Усі скаржаться, що врожаю поменшало.

Ельшан торгує картоплею з Чернігівської області. Харківську, за його словами, розкупили раніше. Продавець радить поквапитися з покупкою, адже далі, мовляв, буде тільки дорожче.

Ельшан, продавець овочів на Кінному ринку

Кажуть, 40 гривень буде картопля взимку. Як похолодає. Якщо наймати теплу фуру, вона ще дорожче буде. Нам сюди за 27 гривень приходить. 27 прийшло – 28 торгуємо. Називається Белла Роса.

Також є Гранада, Королева Анна та Циганка. Усі сорти коштують приблизно однаково.

Ельшан, продавець овочів на Кінному ринку

Я раджу Белла Роса. Головне, це Белла Роса зараз. Це все. На смаження, на варіння. Вона дуже ідеальна та добре зберігається.

Овочі на Кінний ринок завозять фурами. Ось вивантажують цибулю з Чугуївського району Харківщини. Її ціна наразі не так кусається.

Валентина Марченко, менеджерка фермерського господарства в с. Стара Гнилиця Чугуївського району

– Гуртова ціна – 13 гривень.

– У роздріб це піде?

– Ми по 13, а вони десь по 15 торгують. Це у нас пізня цибуля, яка буде лежати до березня-місяця, навіть до травня.

Валентина розповідає: її господарство, яке знаходиться в селі Стара Гнилиця, до повномасштабної було одним із найбільших у країні. Але опинилося на лінії зіткнення й значно постраждало від обстрілів. Проте не припиняло працювати. Зараз штат у порівнянні з довоєнним менший удесятеро, а обсяги виробництва скоротилися на 80%.

Валентина Марченко, менеджерка фермерського господарства в с. Стара Гнилиця Чугуївського району

Ми постачали по всій країні. Супермаркети забезпечували. Нині ми цього не у змозі зробити, бо в нас заміновані поля. Те, що ми змогли своїми силами розмінувати, там і працюємо. Знищені холодильники, знищені сховища – там, де овочі зберігають. Ніде зберігати, тому й така ціна.

Менеджерка також радить не тягнути з закупівлею овочів.

Валентина Марченко, менеджерка фермерського господарства в с. Стара Гнилиця Чугуївського району

За два дні змінилася ціна. На моркву зовсім злетіли ціни. Якщо до цього відпускали з фермерського господарства по 16 гривень, то зараз уже 22-20. Тому що її немає в наявності. Дуже багато доводилося її, чотири рази пересівати. Тому затрати дуже великі на неї. Бурячок 12 гривень з бази, капуста 20.

Якщо брати овочі не мішками, а кілограмами, то за капусту, моркву, картоплю на Кінному ринку правлять приблизно по 30 гривень. Буряк є по 25, цибуля – від 18

Гаджі, працівник Кінного ринку

Капуста із Краснограда, в сусідньому районі. Капуста вже двічі чи тричі подорожчала. Раніше була дешевшою. А зараз дуже дорого, так? 35 гривень. Це не качан! Кілограм. Нині бензин дорогий став. Газ уже взагалі, я не зрозумію. Усе дорого, тож товар дорожчий.

В обласній військовій адміністрації говорять: врожай овочів з борщового набору попри посуху – не менший, ніж торік. Проте ціни можуть зростати з інших причин.

Євген Іванов, заступник начальника ХОВА

У першу чергу це енергетична галузь, у другу, це паливно-мастильні матеріали, в тому числі щодо логістики, доставки цих вантажів на місце продажу. Бо маємо розуміти, що в агросекторі, особливо під час війни іноді, й так часто буває, вартість перевезення товару може перебільшувати або складати суму фактично самого товару.

А от зернові та технічні культури через посуху дійсно не вродили, говорить Іванов. Врожайність з гектара посівів пшениці та соняшника – у півтора раза менше, ніж зазвичай по регіону та країні. Кукурудзи – вдвічі менша.

Євген Іванов, заступник начальника ХОВА

– Щодо цін на хліб, прогнозувати зарано цю ситуацію, але зазначу, що ціни на готову продукцію, не тільки на хліб, а й на макаронні вироби й на всю цю історію, вони будуть залежати у тому числі й від енергетичної ситуації в нашому районі.

– Щодо олії ще. Олія також може подорожчати?

– Так, як і будь-яка готова продукція.

Духмяну соняшникову олію, яку раніше продавали разом з овочами, на Кінному ринку нині знайти не вдалося. Але ми таки відшукали її на майданчику біля станції метро “Індустріальна”.

Володимир, продавець на ринку біля станції метро “Індустріальна”

Скільки полів згоріло. Соняшник попалили, все попалили – насіння мало. Зараз вона коштує 60 гривень за літр. Але за пару днів буде дорожче. Тому що зараз вже пішов ажіотаж – все. Олії ніде немає. На Кінному ви були? Немає. Ще брали вчора на Кінному, а сьогодні немає. Постачальники масово здають на Кінний, а ми вже в них купуємо. Усе зараз подорожчає – переховують, щоби дорожче продати потім. Поки що сьогодні ціна така. А що буде завтра – хто його знає. Ми живемо одним днем!