Чи зростуть ціни на картоплю і цибулю на Харківщині: дефіцит не прогнозують
Врожай картоплі, буряка, капусти та цибулі на Харківщині – на рівні 2023 року. У ХОВА спрогнозували, від чого може залежати зростання цін на ці овочі.
«Зростання цін на всі культури буде залежати від енергетичної ситуації, від логістики. В першу чергу, це енергетична галузь, але в другу, це паливно-мастильні матеріали, в тому числі щодо логістики, доставки цих вантажів на місце продажу», – сказав заступник голови ХОВА Євген Іванов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він зазначив, що в агросекторі, особливо під час війни, бувають випадки, коли вартість перевезення товару може перебільшувати або складати суму самого товару.
«Це непоодинокі випадки. Наші аграрії отримали знижку 30% на перевезення саме залізничним транспортом. Але все ж таки ситуація на логістичному ринку, вона може дуже швидко змінювати ціну, в тому числі і на картоплю», – повідомив Іванов.
На питання: «Чи прогнозується дефіцит якоїсь культури на Харківщині?», Іванов відповів: «Ні, не прогнозується».
Читайте також: Спека і крижані зливи на Харківщині. «2024-й увійде в історію» – кліматологиня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: картофель, лук, урожай, харківщина, хова, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи зростуть ціни на картоплю і цибулю на Харківщині: дефіцит не прогнозують»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 14:20;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Врожай картоплі, буряка, капусти та цибулі на Харківщині – на рівні 2023 року. У ХОВА спрогнозували, від чого може залежати зростання цін на ці овочі.".