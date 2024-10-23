Чи зростуть ціни на картоплю і цибулю на Харківщині: дефіцит не прогнозують

Врожай картоплі, буряка, капусти та цибулі на Харківщині – на рівні 2023 року. У ХОВА спрогнозували, від чого може залежати зростання цін на ці овочі.

«Зростання цін на всі культури буде залежати від енергетичної ситуації, від логістики. В першу чергу, це енергетична галузь, але в другу, це паливно-мастильні матеріали, в тому числі щодо логістики, доставки цих вантажів на місце продажу», – сказав заступник голови ХОВА Євген Іванов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він зазначив, що в агросекторі, особливо під час війни, бувають випадки, коли вартість перевезення товару може перебільшувати або складати суму самого товару.

«Це непоодинокі випадки. Наші аграрії отримали знижку 30% на перевезення саме залізничним транспортом. Але все ж таки ситуація на логістичному ринку, вона може дуже швидко змінювати ціну, в тому числі і на картоплю», – повідомив Іванов.

На питання: «Чи прогнозується дефіцит якоїсь культури на Харківщині?», Іванов відповів: «Ні, не прогнозується».