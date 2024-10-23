Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют
Урожай картофеля, свеклы, капусты и лука в Харьковской области — на уровне 2023 года. В ХОВА спрогнозировали, от чего может зависеть рост цен на эти овощи.
«Рост цен на все культуры будет зависеть от энергетической ситуации, от логистики. В первую очередь — это энергетическая отрасль, но во вторую — это горюче-смазочные материалы, в том числе по логистике, доставке этих грузов на место продажи», — сказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он отметил, что в агросекторе, особенно во время войны, бывают случаи, когда стоимость перевозки товара может преувеличивать или составлять сумму самого товара.
«Это не единичные случаи. Наши аграрии получили скидку 30% на перевозку именно железнодорожным транспортом. Но все же ситуация на логистическом рынке, она может очень быстро менять цену, в том числе и на картофель», — сообщил Иванов.
На вопрос: «Прогнозируется ли дефицит какой-либо культуры на Харьковщине?», Иванов ответил: «Нет, не прогнозируется».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: картофель, лук, урожай, харьковщина, хова, цены;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 14:20;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Урожай картофеля, свеклы, капусты и лука в Харьковской области — на уровне 2023 года. В ХОВА спрогнозировали, от чего может зависеть рост цен на эти овощи.".