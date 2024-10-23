Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют

Урожай картофеля, свеклы, капусты и лука в Харьковской области — на уровне 2023 года. В ХОВА спрогнозировали, от чего может зависеть рост цен на эти овощи.

«Рост цен на все культуры будет зависеть от энергетической ситуации, от логистики. В первую очередь — это энергетическая отрасль, но во вторую — это горюче-смазочные материалы, в том числе по логистике, доставке этих грузов на место продажи», — сказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он отметил, что в агросекторе, особенно во время войны, бывают случаи, когда стоимость перевозки товара может преувеличивать или составлять сумму самого товара.

«Это не единичные случаи. Наши аграрии получили скидку 30% на перевозку именно железнодорожным транспортом. Но все же ситуация на логистическом рынке, она может очень быстро менять цену, в том числе и на картофель», — сообщил Иванов.

На вопрос: «Прогнозируется ли дефицит какой-либо культуры на Харьковщине?», Иванов ответил: «Нет, не прогнозируется».