Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове

Картошка на рынках Харькова уже стоит местами по 30 гривен за килограмм. Продавцы пугают: дальше будет только дороже, поэтому призывают делать запасы на зиму уже сейчас.

В ХОВА между тем констатируют: дефицита овощей не должно быть, но они могут вырасти в цене. Подсолнечник, кукуруза и пшеница — из-за засухи не уродили. Что будет зимой с ценами на масло, хлеб и борщовый набор – в репортаже МГ Объектив.

Эльшан, продавец овощей на Конном рынке

Вначале была 15 гривен картошка. Сейчас уже 28 гривен. Три или четыре месяца дождя не было. Все жалуются, что урожая меньше стало.

Эльшан торгует картошкой из Черниговской области. Харьковскую, по его словам, раскупили раньше. Продавец советует поторопиться с покупкой, ведь дальше будет только дороже.

Эльшан, продавец овощей на Конном рынке

Говорят, 40 гривен будет картошка зимой. Как похолодает. Если нанимать фуру теплую, она еще дороже будет. Нам сюда по гривен 27 приходит. 27 пришло — 28 торгуем. Называется Белла Роса.

Также есть Гранада, Королева Анна и Цыганка. Все сорта стоят примерно одинаково.

Эльшан, продавец овощей на Конном рынке

Я советую Белла Роса. Основное, это Белла Роса сейчас. СРЕЗАТЬ Это на все. На жарку, на варку. Она очень идеальная и хорошо хранится.

Овощи на Конный рынок завозят фурами. Вот выгружают лук из Чугуевского района Харьковщины. Его цена пока не так кусается.

Валентина Марченко, менеджер фермерского хозяйства в с. Старая Гнилица Чугуевского района

— Оптовая цена – 13 гривен.

– В розницу это пойдет?

– Мы по 13, а они где-то по 15 торгуют. Это у нас поздний лук, который будет лежать до марта-месяца, даже до мая.

Валентина рассказывает: ее хозяйство, которое находится в селе Старая Гнилица, до полномасштабной войны было одним из самых больших в стране. Но оказалось на линии столкновения и пострадало от обстрелов. Однако не перестало работать. Сейчас штат по сравнению с довоенным меньше в 10 раз, а объемы производства сократились на 80%.

Валентина Марченко, менеджер фермерского хозяйства в с. Старая Гнилица Чугуевского района

Мы поставляли по всей стране. Супермаркеты обеспечивали. Сейчас мы этого не в состоянии сделать, потому что у нас заминированы поля. То, что мы смогли своими силами разминировать, там и работаем. Уничтожены холодильники, уничтожены хранилища – там, где овощи хранят. Негде хранить, потому и такая цена.

Менеджер также советует не тянуть с закупкой овощей.

Валентина Марченко, менеджер фермерского хозяйства в с. Старая Гнилица Чугуевского района

За два дня изменилась цена. На морковь совсем взлетели цены. Если раньше отпускали из фермерского хозяйства по 16 гривен, то сейчас уже 22-20. Потому что ее нет в наличии. Очень много… приходилось ее четыре раза пересевать. Поэтому затраты очень большие на нее. Свекла 12 гривен с базы, капуста 20.

Если брать овощи не мешками, а килограммами, то за капусту, морковь, картошку на Конном рынке берут примерно по 30 гривен. Свекла есть по 25, лук – от 18

Гаджи, работник Конного рынка

Капуста из Краснограда, в соседнем районе. Капуста уже два или три раза подорожала. Раньше была дешевле. А сейчас сильно дорого, да? 35 гривен. Не качан! Килограмм. Сейчас бензин дорогой стал. Газ уже вообще, я не пойму. Все дорого, поэтому товар дороже.

В областной военной администрации говорят: урожай овощей из борщового набора, несмотря на засуху, — не меньше, чем прошлогодний. Однако цены могут расти по другим причинам.

Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА

В первую очередь это энергетическая отрасль, во вторую, это горюче-смазочные материалы, в том числе по логистике, доставке этих грузов на место продажи. Потому что следует понимать, что в агросекторе, особенно во время войны иногда, и так часто бывает, стоимость перевозки товара может превышать или составлять стоимость самого товара.

А вот зерновые и технические культуры из-за засухи действительно не уродили, говорит Иванов. Урожайность с гектара посевов пшеницы и подсолнечника — в полтора раза меньше обычного по региону и стране. Кукурузы – вдвое меньше.

Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА

— Относительно цен на хлеб прогнозировать рано эту ситуацию, но отмечу, что цены на готовую продукцию, не только на хлеб, но и на макаронные изделия и на всю эту историю, они будут зависеть, в том числе и от энергетической ситуации в нашем районе.

— Насчет масла еще. Масло тоже может подорожать?

– Да, как и любая готовая продукция.

Ароматное подсолнечное масло, которое раньше продавали вместе с овощами, на Конном рынке сейчас найти не удалось. Но мы отыскали его на площадке возле станции метро «Индустриальная».

Владимир, продавец на рынке возле станции метро «Индустриальная»

Сколько полей сгорело. Подсолнечник сожгли, все пожгли – семян мало. Сейчас он стоит 60 гривен за литр. Но через пару дней будет дороже. Потому что сейчас уже пошел ажиотаж – все. Масла нигде нет. На Конном вы были? Нет. Еще брали вчера на Конном, а сегодня нет. Поставщики массово сдают на Конный, а мы уже у них покупаем. Все сейчас подорожает – припрятывают, чтобы подороже продать потом. Пока сегодня цена такая. А что будет завтра – кто его знает. Мы живем одним днем!