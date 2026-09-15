Инфляция в Украине: где ускорилась и какие причины подорожания товаров

Согласно официальным данным Национального банка, инфляция за август 2026 года ускорилась до 8,1. Но она разная для отдельных групп товаров, напомнил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

К примеру, инфляция относительно горючего ощутимо ускорилась до 38,7% р/с. Причиной стал резкий рост цен на бензин и дизель в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть. А вот цены на газ стабилизировались в начале августа благодаря поступившему дешевому импорту.

А вот базовая инфляция осталась на уровне двух предыдущих месяцев – 8,1% г/г.

«Темпы роста цен на обработанные продукты питания в августе оставались неизменными. С одной стороны, быстро дорожали молочные продукты, в том числе сыры и кисломолочные продукты, в результате роста закупочных цен на молоко и увеличения затрат производителей из-за реализации военных и логистических рисков. В то же время, цены на сливочное масло ускорили падение благодаря значительным складским запасам, акционным предложениям и высоким объемам преимущественно недорогого импорта. Безалкогольные напитки подешевели на фоне высокого предложения и существенной конкуренции на рынке», — сообщает Нацбанк.

Замедлилось подорожание овощей борщового набора благодаря новому урожаю. Мясо дешевело из-за низкого спроса и достаточного предложения на рынке. Но сахар падал в цене медленнее, чем в июле, из-за того, что уменьшились посевные площади под сахарной свеклой в этом году.

Рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился (до 1,1% г/г). Одежда и обувь дешевели медленнее, чем в предыдущие летние месяцы. А рост цен на услуги замедлился (до 13,4% г/г). В частности, затормозилось подорожание услуг мобильной связи, но выросли в цене услуги такси и перевозки вещей. Также ускорился рост стоимости аренды жилья, услуг кафе, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химической чистки.

Причин для инфляции две, говорит Дмитрий Шиян.

«Во-первых, сейчас у нас проблема с логистикой. Это связано с блокадой портов. Многие товары все же к нам поступали благодаря морским перевозкам. Сейчас нужно действовать как-то иначе. Как-то по-другому – это через границу. Но железная дорога у нас иная, чем европейская, поэтому просто так не переедешь границу. А автотранспорт – это еще дороже. Следовательно, накладываются логистические утраты. Во-вторых, курс евро и доллара. Сейчас официальный курс евро около 52 грн, доллар – почти 45. А в прошлом году, я помню, евро был в этот период где-то 46. То есть это добавление 10-11% где-то роста курса», — объяснил причины инфляции экономист.