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“Було дуже багато людей” – Терехов про удар по ринку і стан постраждалих

Записано 14:44   16.10.2026
Вікторія Яковенко
“Було дуже багато людей” – Терехов про удар по ринку і стан постраждалих Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих атак на місто 16 жовтня.

“Сьогодні зранку ворог завдав ударів по декількох районах Харкова. Резонансний удар був – це Шевченківський район. Було дуже багато людей, вони торгували, щось купляли на ринку. Це великий ринок у Харкові, розташований у центральній частині, і такий жахливий обстріл. Дві людини загинули, жінка – 71-річна, чоловіку було 58 років. Ми маємо 21 людину, яка звернулась за медичною допомогою, двоє з них –  у важкому стані. Дуже багато людей ще перебувають у лікарнях”, – розповів міський голова.

Крім цього, ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Індустріальному районі, також влучання зафіксували в залізничну інфраструктуру в Основ’янському районі.

“По деяких районах також мали незначні пошкодження від влучань. Був розтрощений дах приватного будинку, крім цього пошкоджені два авто”, – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Наслідки ударів по Харкову: правоохоронці опублікували фото

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих атак на місто 16 жовтня.".