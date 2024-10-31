Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане

Картофельный неурожай в Харьковской области и в целом по стране спровоцировал резкий рост цен. Что стало причиной и каких ценников ждать до весны, МГ «Объектив» рассказали эксперты.

Также в материале: что, кроме засухи, повлияло на неурожай картофеля в Украине; где выращивают лучший клубень, при каких условиях украинцы смогут собирать по два урожая в год.

В 2024 году картофеля посадили на треть меньше, чем в прошлом

30 грн (а то и больше) за кило картофеля – такой цены, как осенью 2024 года, еще не было, жалуются харьковчане. И причина не только в страшной засухе.

В 2023 году картофелем засадили более 1 млн 200 тыс. га в Украине. Но когда производители сдавали урожай, цена была по 6-7 гривен за килограмм, а иногда и ниже.

«Ситуация с низкими ценами была в пользу потребителей. Но не в пользу производителей. И многие решили в следующем году не сажать культуру. Это побудило часть фермеров, которые занимались производством картофеля, сократить посевы в 2024 году», — объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и организации бизнеса ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

В целом в 2024 году посадили картофеля на 30% меньше, чем в прошлом. Насколько меньше собрали, статистических данных еще нет, уточняет заместитель директора Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник.

И в результате проблемы с картофелем (неурожай, дефицит и из-за этого – высокие цены) в этом году по всей стране. Даже северо-западные регионы не обошла засуха, говорит Татьяна Олейник.

«И не только у нас, в ЕС тоже недобор урожая», — отмечает она.

Можно собирать и два урожая, но без полива не выйдет

«В Украине сильно изменился климат. И теперь, чтобы собрать урожай, нужно будет сопровождать картофельные насаждения поливом. Как, в принципе, и все остальные овощи. Слишком высокие температуры воздуха, недостаток почвенной влаги – из-за этого картофель в почве попекся. И это все повлияет на хранение овощей, на проявления болезней», — подробно объясняет эксперт по картофелеводству.

Причем полив понадобится всюду, даже на северо-западе страны, где традиционно собирают самые большие урожаи. Это Житомирщина и Волынь, Черниговщина, Галиция, даже север Киевской области. Там урожаи достигают 50 тонн с га, а в среднем собирают 30-40 тонн с га.

В Харьковской области в больших объемах картофель перестали массово выращивать после засухи 2010 года. Потому что в регионе очень низкие урожаи – на уровне 14-15 тонн с га (уступали даже соседней Сумщине).

Сейчас фермеры и дачники активно обсуждают, стоит ли сажать картошку глубже в почву с помощью плуга. Но этот метод не спасет ситуацию, потому что земля вокруг овощей должна быть хорошо снабжена воздухом, отмечает Олейник. И даже когда сажают картофель под плуг, он в гребне тоже «печется».

Но следует пересмотреть сроки выращивания культуры. Если в Украине и дальше будут длинные теплые осени с температурой не ниже 18 градусов, то вероятно сроки посадки картофеля сдвинут. И в таких условиях можно собирать за сезон по два урожая. Но полив должен быть обязательно, отмечает Татьяна Олейник.

«В Египте так выращивают два урожая – в осенне-зимнее или зимне-весеннее время выбирают периоды по три месяца, когда температура не слишком высокая. Ведь картофелю нужны 18-24 градуса, без заморозков, чтобы был хороший урожай», — объясняет заместитель директора Института картофелеводства.

На столах будет польский и египетский картофель

Собственно, из Египта к нам ранний картофель и будут везти. А еще из Польши и, возможно, из Турции, говорит Дмитрий Шиян.

Что касается ближайших соседей, то это Украина обеспечивала картофелем Беларусь, Молдову, Грузию и РФ.

«Мы снабжали Беларусь картофелем, не наоборот. Иногда покупали у них в очень малых объемах сорта картофеля для скрещивания», — отмечает Татьяна Олейник.

Из Западной Европы картошку украинцам точно не завезут – слишком дорого. Для сравнения – в Польше без акции картошка в розницу стоит около 4 злотых за 1 кг (по курсу 1 злотый около 10 грн), по акции – 1,30 злотого. То есть на наши деньги 40 гривен – обычная цена, 13 гривен – акционная. Во Франции и Германии акционная цена на картофель – 80 центов (по курсу 1 евро – 45 гривен), без акции – 1,60 евро. На наши деньги — почти 36 гривен и 72 гривен соответственно. Причина таких цен в ЕС — высокая стоимость рабочей силы, а еще более интенсивные технологии выращивания и обеспечение поливом.

«Передовой страной в этой области являются Нидерланды, Германия хорошо выращивает картофель. Во Франции маленькие площади, но урожаи собирают высокие. Но мы не можем сравнивать условия стран ЕС. И не только из-за полива. Это и система защиты от вредителей, сорняков, это и удобрения. Семенной материал в странах ЕС на сегодня стоит 80 гривен за килограмм, а украинский картофель — в пределах 30-40 гривен. То есть это будет вопрос цены и качества», – рассказывает эксперт.

Но не стоит недооценивать украинский картофель – наши ученые вывели новые сорта, дающие урожай до 70 тонн с га.

«Украинские сорта можно выращивать на полях до 6-8 лет. А импортные – год-два – и нужно менять. Но иностранцы в украинских сортах совершенно не заинтересованы. К тому же вкус зависит не только от сорта, но и от почв, где рос овощ. Выращенный на черноземе картофель всегда вкуснее, чем на песках или на глиняных почвах», — отмечает заместитель директора Института картофелеводства.

Картофель весной вряд ли будет дороже 40 грн

Главный вопрос: какой будет цена картофеля зимой и осенью на фоне неурожая и экспорта – пока остается открытым. На овощи традиционно самый низкий ценник – осенью, когда производители пытаются продать как можно больше выращенного, потому что профессиональных картофелехранилищ в Украине мало, говорит Татьяна Олейник.

«А потом постепенно цены растут, максимум в мае-июне. Рост будет 25-30%. В принципе, я не думаю, что картофель очень существенно подорожает. Потому что может быть, что привезут много дорогого, а его никто не будет покупать. Турецкий картофель может быть дешевле, даже вдвое, чем европейский. Так что я не думаю, что цена будет даже весной больше 40 гривен за килограмм, исходя из сегодняшнего уровня 28-29 гривен», — говорит Дмитрий Шиян.

Стоимость поднимется, но не вполовину, а возможно гривен на 10-15, считает Татьяна Олейник. Не связывает эксперт вероятное подорожание и с возможными блекаутами.

«Свет не влияет на хранение картофеля. Картолесохранилища имеют воздушные подушки, которые стабильно удерживают температуру +4 градуса. Если даже и не будет света неделю, то это не повлияет на хранение картофеля», — объяснила заместитель директора Института картофелеводства.