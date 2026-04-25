Тепло до +18, але дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня
У неділю, 26 квітня, у Харкові та області – вночі без істотних опадів, вдень – дощ, місцями значний. Також синоптики прогнозують грозу.
У Харкові вночі від 5 – 7 градусів тепла, вдень – від 16 до 18 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі – від 3 до 8 градусів, вдень – від 13 до 18 тепла.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 26 квітня. Попереджали про сильний вітер та грозу, цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дощ, новини Харкова, погода, прогноз, синоптики;
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 20:01;