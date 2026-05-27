Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
Про “приліт” у Харкові мер Ігор Терехов поінформував уночі 27 травня близько 07:15.
За його даними, під атакою опинився Немишлянський район.
“Внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Гербера» пошкоджено паркан приватного будинку. Без постраждалих”, – додав міський голова.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, чим найчастіше б’ють окупанти по Харкову та області. Так росіяни атакують Харківщину БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния» та FPV-дронами. Про це повідомила прессекретарка Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна. Проте армія РФ застосовує по регіону й інші види озброєння. Наприклад, раніше, за попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили по місту Дергачі балістичною ракетою «Іскандер».
Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 07:10;