Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура

Про “приліт” у Харкові мер Ігор Терехов поінформував уночі 27 травня близько 07:15.

За його даними, під атакою опинився Немишлянський район.

“Внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Гербера» пошкоджено паркан приватного будинку. Без постраждалих”, – додав міський голова.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, чим найчастіше б’ють окупанти по Харкову та області. Так росіяни атакують Харківщину БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Молния» та FPV-дронами. Про це повідомила прессекретарка Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна. Проте армія РФ застосовує по регіону й інші види озброєння. Наприклад, раніше, за попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили по місту Дергачі балістичною ракетою «Іскандер».