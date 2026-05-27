«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷
Фото: КП “Харківський метрополітен”
На станції метро «Наукова» в Харкові відновили скління вхідних павільйонів до підземних переходів, які були пошкоджені внаслідок удару РФ 16 травня.
Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен». Зазначається, що фахівці підземки разом з працівниками інших комунальних підприємств у день пошкодження виконали основний комплекс робіт з демонтажу пошкоджених елементів.
«Після цього працівники підприємства встановили майже 60 одиниць нового скла на трьох павільйонах», – розповіли у КП.
Нагадаємо, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Було відомо про шість “прильотів” та двох постраждалих. Вранці БпЛА впав біля станції метро “Наукова”.
Читайте також: Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", Научная, новини Харкова, обстріл;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 12:51;