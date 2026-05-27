Live

«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷

Суспільство 12:51   27.05.2026
Вікторія Яковенко
«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷 Фото: КП “Харківський метрополітен”

На станції метро «Наукова» в Харкові відновили скління вхідних павільйонів до підземних переходів, які були пошкоджені внаслідок удару РФ 16 травня.

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен». Зазначається, що фахівці підземки разом з працівниками інших комунальних підприємств у день пошкодження виконали основний комплекс робіт з демонтажу пошкоджених елементів.

«Після цього працівники підприємства встановили майже 60 одиниць нового скла на трьох павільйонах», – розповіли у КП.

"Научную" восстановили после прилета
Фото: КП “Харківський метрополітен”
"Научную" восстановили после прилета
Фото: КП “Харківський метрополітен”
"Научную" восстановили после прилета
Фото: КП “Харківський метрополітен”
"Научную" восстановили после прилета
Фото: КП “Харківський метрополітен”
"Научную" восстановили после прилета
Фото: КП “Харківський метрополітен”

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Було відомо про шість “прильотів” та двох постраждалих. Вранці БпЛА впав біля станції метро “Наукова”.

Читайте також: Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пораненого чоловіка майже добу не могли евакуювати з Прудянки
Пораненого чоловіка майже добу не могли евакуювати з Прудянки
27.05.2026, 13:02
Харків’ян закликали запасатися водою – причина
Харків’ян закликали запасатися водою – причина
27.05.2026, 11:50
Експоліцейського затримали на Харківщині: ймовірно, «продавав» інвалідність
Експоліцейського затримали на Харківщині: ймовірно, «продавав» інвалідність
27.05.2026, 12:13
«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷
«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷
27.05.2026, 12:51
Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині (доповнено)
Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині (доповнено)
27.05.2026, 12:25
Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
27.05.2026, 11:17

Новини за темою:

25.05.2026
Музика може грати в метро: реакцію харків’ян оцінюватимуть на “Перемозі”
11.05.2026
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
04.05.2026
“Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену
30.04.2026
Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік
21.04.2026
Терехов змінив керівника Харківського метрополітену – хто очолив підземку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 12:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Наукова» в Харкові відновили скління вхідних павільйонів до підземних переходів, які були пошкоджені внаслідок удару РФ 16 травня.".