«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷

На станції метро «Наукова» в Харкові відновили скління вхідних павільйонів до підземних переходів, які були пошкоджені внаслідок удару РФ 16 травня.

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен». Зазначається, що фахівці підземки разом з працівниками інших комунальних підприємств у день пошкодження виконали основний комплекс робіт з демонтажу пошкоджених елементів.

«Після цього працівники підприємства встановили майже 60 одиниць нового скла на трьох павільйонах», – розповіли у КП.

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Було відомо про шість “прильотів” та двох постраждалих. Вранці БпЛА впав біля станції метро “Наукова”.