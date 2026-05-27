«Научную» восстановили после обстрела 16 мая: застеклили входы в переходы 📷

На станции метро «Научная» в Харькове восстановили остекление входящих павильонов к подземным переходам, поврежденных в результате удара РФ 16 мая.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен». Специалисты подземки вместе с работниками других коммунальных предприятий в день повреждения выполнили основной комплекс работ по демонтажу поврежденных элементов.

«После этого работники предприятия установили около 60 единиц нового стекла на трех павильонах», — рассказали в КП.

Напомним, атака беспилотников на Харьков продолжалась с полуночи 16 мая. Было известно о шести «прилетах» и двух пострадавших. Утром БпЛА упал возле станции метро «Научная».