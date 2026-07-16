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БпЛА «Шахед» впав на березі річки в Харкові, є поранений — Терехов

Події 19:54   16.07.2026
Олена Нагорна
БпЛА «Шахед» впав на березі річки в Харкові, є поранений — Терехов Фото: ХМР

Холодногірський район Харкова зазнав удару БпЛА типу «Шахед» увечері 16 липня. Влучання зафіксували на березі річки.

Як поінформував мер Ігор Терехов, відомо про одного постраждалого — у нього осколкове поранення.

 

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня військові РФ атакували три райони Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, “шахедами”. У Немишлянському районі безпілотник упав на території приватного домоволодіння — горіла господарська споруда. У Шевченківському районі «шахеди» вдарили по Центральному парку та гаражному кооперативу. Про постраждалих не повідомлялося. У передмісті не минулося без жертв. Близько сьомої ранку БпЛА влучив по території цивільного підприємства у селищі Високий. Загинув 35-річний охоронець. Уламками зачепило маршрутку «Лозова-Харків», яка проїжджала поряд. Четверо пасажирів зазнали поранень, а водій відбувся гострим шоком. У селищі Слатине близько четвертої ранку «молния» влетіла в балкон однієї з квартир, де й розірвалася. Рятувальники загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодногірський район Харкова зазнав удару БпЛА типу «Шахед» увечері 16 липня. Влучання зафіксували на березі річки.".