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Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося

Суспільство 17:17   16.07.2026
Олена Нагорна
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» тимчасово демонтували квітковий годинник, розташований на схилі біля храму в Саржиному яру.

Роботи є вимушеними — механізм почав давати збій через нещодавній російський удар неподалік, повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

У «Харківзеленбуді» наголосили, що вибухова хвиля від «прильоту» порушила стабільну роботу системи. Щоб не допустити серйознішої поломки, годинник відправили на профілактику.

Майстри планують перебрати всі деталі, замінити пошкоджені елементи та заново налаштувати точність ходу. Комунальники запевнили, що годинник повернеться на своє звичне місце вже найближчим часом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Саржиному яру в Харкові запустили інтерактивний струмок. Тепер діти можуть на власному досвіді дізнатися, як керувати водою та вивчати закони фізики у формі гри.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці СКП «Харківзеленбуд» тимчасово демонтували квітковий годинник, розташований на схилі біля храму в Саржиному яру.".