Харків прикрасили дивною капустою (фото)

Харківські озеленювачі прикрасили міські клумби декоративною капустою, повідомляє КП «Харківзеленбуд».

Міські озеленювачі сьогодні, 13 липня, прикрасили квітники з хризантемами дивними рослинами – вони висадили навколо квітів окантовку з кущів декоративної капусти.

«Зверніть увагу: ця рослина – неїстівна! Проте, вона має гарну форму та ідеально підкреслює яскраві барви хризантем», – наголосили у КП «Харківзеленбуд».

Як писала раніше МГ «Об’єктив», 1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони. 8 липня комунальники створили у Молодіжному парку клумбу із соняшником.