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Харків прикрасили дивною капустою (фото)

Суспільство 22:16   13.07.2026
Оксана Якушко
Харків прикрасили дивною капустою (фото) Фото: КП «Харківзеленбуд»

Харківські озеленювачі прикрасили міські клумби декоративною капустою, повідомляє КП «Харківзеленбуд».

Міські озеленювачі сьогодні, 13 липня, прикрасили квітники з хризантемами дивними рослинами – вони висадили навколо квітів окантовку з кущів декоративної капусти.

«Зверніть увагу: ця рослина – неїстівна! Проте, вона має гарну форму та ідеально підкреслює яскраві барви хризантем», – наголосили у КП «Харківзеленбуд».

Фото: КП «Харківзеленбуд»
Фото: КП «Харківзеленбуд»
Фото: КП «Харківзеленбуд»

Як писала раніше МГ «Об’єктив»,  1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони. 8 липня комунальники створили у Молодіжному парку клумбу із соняшником.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 22:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські озеленювачі прикрасили міські клумби декоративною капустою, повідомляє КП «Харківзеленбуд».".