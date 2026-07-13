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На ремонт у Харкові закрили ще одну дорогу, по-новому їде автобус

Транспорт 11:48   13.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На ремонт у Харкові закрили ще одну дорогу, по-новому їде автобус Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 13 липня, автобус №243 курсуватиме по-новому до 19:00, пишуть у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом дороги”, – передають у міськраді.

У цей час автобус курсуватиме так:

№243: Залютине (пансіонат) – вул. Ігоря Муратова – вул. Самодіяльна – вул. Золочівська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора»;

у зворотному напрямку: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – вул. Золочівська – вул. Самодіяльна – вул. Ігоря Муратова – Залютине (пансіонат).

Читайте також: Тролейбус №55 два дні їздитиме по-новому в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 11:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 13 липня, автобус №243 курсуватиме по-новому до 19:00, пишуть у пресслужбі мерії.".