На ремонт у Харкові закрили ще одну дорогу, по-новому їде автобус

Сьогодні, 13 липня, автобус №243 курсуватиме по-новому до 19:00, пишуть у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом дороги”, – передають у міськраді.

У цей час автобус курсуватиме так:

№243: Залютине (пансіонат) – вул. Ігоря Муратова – вул. Самодіяльна – вул. Золочівська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора»;

у зворотному напрямку: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – вул. Золочівська – вул. Самодіяльна – вул. Ігоря Муратова – Залютине (пансіонат).