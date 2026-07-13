Співробітник районного ТЦК та СП у Харкові міг допомагати ухилятися від служби

В отриманні хабаря, а також у допомозі в ухиленні від мобілізації підозрюють співробітника одного з районних ТЦК та СП Харкова, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

За даними слідства, чоловік працював у змові з представниками військово-лікарської комісії. За тисячу доларів підозрюваний обіцяв вплинути на процес проходження ВЛК та дати час для оформлення броні від мобілізації.

“Правоохоронці задокументували факт одержання службовою особою неправомірної вигоди. Слідчі за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіонута за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України”, – додали в поліції.

Також фігуранту вже обрали запобіжний захід – його відправили до СІЗО з правом внесення застави.