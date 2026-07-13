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На ремонт в Харькове закрыли еще одну дорогу, по-новому едет автобус

Транспорт 11:48   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
На ремонт в Харькове закрыли еще одну дорогу, по-новому едет автобус Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 13 июля, автобус №243 будет курсировать по-новому до 19:00, пишут в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом дороги», – передают в горсовете.

В это время автобус будет ездить следующим образом:

№243: Залютино (пансионат) – ул. Игоря Муратова – ул. Самодеятельная – ул. Золочевская – пер. Афанасьевский – ул. Баррикадная – ул. Холодногорская – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора»;

в обратном направлении: ст. м. «Холодная гора» – ул. Полтавский Путь – ул. Залютинская – ул. Золочевская – ул. Самодеятельная – ул. Игоря Муратова – Залютино (пансионат).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 11:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 13 июля, автобус №243 будет курсировать по-новому до 19:00, пишут в пресс-службе мэрии.".