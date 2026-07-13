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Макет танка Т-34 викрали з меморіалу на Харківщині: пошкоджені могили

Події 12:07   13.07.2026
Вікторія Яковенко
Макет танка Т-34 викрали з меморіалу на Харківщині: пошкоджені могили Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили, невідомі пошкодили меморіальний комплекс на території центрального кладовища в селі Ізюмського району та викрали макет танка.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 11 липня отримали повідомлення про пошкодження меморіального комплексу на території центрального кладовища в селі Оскіл.

«Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що невстановлені особи демонтували та викрали макет танка Т-34, встановлений на постаменті як елемент меморіального комплексу. Унаслідок протиправних дій пошкоджено постамент та місця поховання», – зазначили поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити обставини події, повідомити про це за номером 102.

Нагадаємо, масштабні пошкодження пам’ятників на цвинтарі виявили в Балаклії. Повідомлення про злочин поліціянти отримали 20 червня. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, пошкоджено близько 90 пам’ятників.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили, невідомі пошкодили меморіальний комплекс на території центрального кладовища в селі Ізюмського району та викрали макет танка.".