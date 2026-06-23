Наруга над могилами на Харківщині: пошкодили 90 пам’ятників

Масштабні пошкодження пам’ятників на цвинтарі виявили в Балаклії на Харківщині. Винних ще шукають.

“Поліція розслідує факт наруги над могилами на кладовищі у місті Балаклія”, – повідомили 23 червня у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про пошкодження могил поліціянти отримали 20 червня. На місці слідчо-оперативна група встановила, що пошкоджено близько 90 пам’ятників. Хто це зробив, ще з’ясовують.

У ГУНП зазначили, що внесли інформацію щодо цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).