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Наруга над могилами на Харківщині: пошкодили 90 пам’ятників

Події 21:42   23.06.2026
Оксана Горун
Наруга над могилами на Харківщині: пошкодили 90 пам’ятників

Масштабні пошкодження пам’ятників на цвинтарі виявили в Балаклії на Харківщині. Винних ще шукають.

“Поліція розслідує факт наруги над могилами на кладовищі у місті Балаклія”, – повідомили 23 червня у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про пошкодження могил поліціянти отримали 20 червня. На місці слідчо-оперативна група встановила, що пошкоджено близько 90 пам’ятників. Хто це зробив, ще з’ясовують.

У ГУНП зазначили, що внесли інформацію щодо цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 21:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні пошкодження пам’ятників на цвинтарі виявили в Балаклії на Харківщині. Винних ще шукають".