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Надругательство над могилами на Харьковщине: повредили 90 памятников

Происшествия 21:42   23.06.2026
Оксана Горун
Надругательство над могилами на Харьковщине: повредили 90 памятников

Масштабные повреждения памятников на кладбище обнаружили в Балаклее на Харьковщине. Виновных еще ищут.

«Полиция расследует факт надругательства над могилами на кладбище в городе Балаклея», — сообщили 23 июня в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о повреждении могил полицейские получили 20 июня. На месте следственно-оперативная группа установила, что повреждены около 90 памятников. Кто это сделал, еще выясняют.

В ГУНП отметили, что внесли информацию по этом факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 21:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабные повреждения памятников на кладбище обнаружили в Балаклее на Харьковщине. Виновных еще ищут".