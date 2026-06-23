Надругательство над могилами на Харьковщине: повредили 90 памятников

Масштабные повреждения памятников на кладбище обнаружили в Балаклее на Харьковщине. Виновных еще ищут.

«Полиция расследует факт надругательства над могилами на кладбище в городе Балаклея», — сообщили 23 июня в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о повреждении могил полицейские получили 20 июня. На месте следственно-оперативная группа установила, что повреждены около 90 памятников. Кто это сделал, еще выясняют.

В ГУНП отметили, что внесли информацию по этом факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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