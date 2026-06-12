В Харькове появится мусульманское кладбище

Депутаты Харьковского горсовета на сессии 12 июня поддержали решение выделить земельный участок на территории городского кладбища №18 для создания квартала захоронений в соответствии с мусульманскими религиозными традициями.

«В Харькове проживает большая мусульманская община. Среди ее представителей многие сегодня защищают Украину, а некоторые отдали за нее свою жизнь. Поэтому наша общая задача – создать надлежащие условия для погребения в соответствии с религиозными традициями. Мы определили земельный участок, разработали необходимую проектную документацию и передаем эту территорию для строительства квартала для захоронения представителей мусульманской общины», — пояснил это решение городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Ранее мы сообщали, что в боях за Харьковщину погиб имам одной из мечетей города Артур Якубов. Якубову было 34 года, у него осталась жена и трое детей. Он являлся имамом одной из харьковских мечетей Духовного управления мусульман Крыма.