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Харьков украсили удивительной капустой (фото)

Общество 22:16   13.07.2026
Оксана Якушко
Харьков украсили удивительной капустой (фото) Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Харьковские озеленители украсили городские клумбы декоративной капустой, сообщает КП «Харьковзеленстрой».

Городские озеленители сегодня, 13 июля, украсили клумбы с хризантемами удивительными растениями – они высадили вокруг цветов окантовку из кустов декоративной капусты.

«Обратите внимание: это растение – несъедобное! Однако она имеет хорошую форму и идеально подчеркивает яркие краски хризантем», — подчеркнули в КП «Харьковзеленстрой».

Фото: КП «Харьковзеленстрой»
Фото: КП «Харьковзеленстрой»
Фото: КП «Харьковзеленстрой»

Как писала ранее МГ «Объектив», 1 июля в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, ведь их стволы заплетены в изящный узор. Несмотря на свою экзотическую форму, эти деревья достаточно удобны в уходе и не нуждаются в больших усилиях. Поскольку ивы высажены у воды, они снабжены необходимой влагой, а для сохранения их аккуратного вида понадобится только периодическая стрижка кроны. 8 июля коммунальщики создали в Молодежном парке клумбу с подсолнечником.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 22:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские озеленители украсили городские клумбы декоративной капустой, сообщает КП «Харьковзеленстрой».".