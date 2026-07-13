Харьков украсили удивительной капустой (фото)

Харьковские озеленители украсили городские клумбы декоративной капустой, сообщает КП «Харьковзеленстрой».

Городские озеленители сегодня, 13 июля, украсили клумбы с хризантемами удивительными растениями – они высадили вокруг цветов окантовку из кустов декоративной капусты.

«Обратите внимание: это растение – несъедобное! Однако она имеет хорошую форму и идеально подчеркивает яркие краски хризантем», — подчеркнули в КП «Харьковзеленстрой».

Как писала ранее МГ «Объектив», 1 июля в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, ведь их стволы заплетены в изящный узор. Несмотря на свою экзотическую форму, эти деревья достаточно удобны в уходе и не нуждаются в больших усилиях. Поскольку ивы высажены у воды, они снабжены необходимой влагой, а для сохранения их аккуратного вида понадобится только периодическая стрижка кроны. 8 июля коммунальщики создали в Молодежном парке клумбу с подсолнечником.