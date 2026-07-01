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Особенные ивы появились в Харькове: коммунальщики показали фото

Общество 14:39   01.07.2026
Виктория Яковенко
Особенные ивы появились в Харькове: коммунальщики показали фото Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Сегодня, 1 июля, в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, так как их стволы заплетены в изящный узор.

«Несмотря на свою экзотическую форму, эти деревья достаточно удобные в уходе и не нуждаются в значительных усилиях. Поскольку ивы высажены возле воды, они снабжены необходимой влагой, а для сохранения их аккуратного вида понадобится только периодическая стрижка кроны. Такие растения не только гармонично вписываются в ландшафт, но и придают локации особую эстетическую привлекательность», — отметили коммунальщики.

ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Также в саду Шевченко на одной из аллей работники КП «Центральный парк» высадили 15-летний дуб вместо недавно срезанного сухого каштана.

«Озеленители также позаботились о нижнем ярусе и дополнительно высадили под дубом тенелюбивые многолетние растения — папоротник, хоста и гейхеру, чтобы создать завершенную композицию», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.

15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральный парк
15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральный парк
15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральный парк

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 14:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 1 июля, в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, так как их стволы заплетены в изящный узор.".