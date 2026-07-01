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Особливі верби з’явились у Харкові: комунальники показали фото

Суспільство 14:39   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Особливі верби з’явились у Харкові: комунальники показали фото Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Сьогодні, 1 липня, в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок.

«Попри свою екзотичну форму, ці дерева є досить зручними в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони. Такі рослини не тільки гармонійно вписуються в ландшафт, а й додають локації особливої естетичної привабливості», – зазначили комунальники.

ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
ивы в Саржином яру
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Також у саду Шевченка на одній з алей працівники КП «Центральний парк» висадили 15-річний дуб замість сухого каштану, який нещодавно зрізали.

«Озеленювачі також подбали про нижній ярус і додатково висадили під дубом тіньолюбні багаторічні рослини — папороть, хосту та гейхеру, щоб створити завершену композицію», – розповіли у пресслужбі Центрального парку.

15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральний парк
15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральний парк
15-летний дуб высадили в Харькове
Фото: Центральний парк

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 14:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 1 липня, в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі".