Live

Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов

Суспільство 17:40   16.07.2026
Олена Нагорна
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов Фото: Харківська міськрада

Подальша співпраця у відновленні Харкова, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримка освітньої сфери та гуманітарні ініціативи. Про таке мер Ігор Терехов говорив із послом Республіки Корея в Україні Пак Кічангом.

«Попри обстріли, які ми переживаємо практично щодня, місто живе, працює і розвивається. Ми зацікавлені в тому, щоб корейський бізнес приходив до Харкова. Переконаний, що ми створимо всі умови, аби наше партнерство було взаємовигідним», – сказав мер.

Пак Кічанг підтвердив готовність Кореї і надалі підтримувати Харків. Він зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до проєктів відновлення, а посольство сприятиме розвитку такого співробітництва.

Наразі за підтримки уряду Кореї у партнерстві з Програмою розвитку ООН у Харкові триває відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, реалізують проєкти у сфері енергетики, а також демонтують аварійні багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, мешканці постраждалого від обстрілів багатоквартирного будинку на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці у Харкові, який ремонтували у 2025 році, поділилися з МГ «Об’єктив» враженнями від відновлення.

Читайте також:  На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту, атака БпЛА на поля
Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту, атака БпЛА на поля
16.07.2026, 18:48
Застрелився ексзаступник начальника ГУНП Харківщини, пишуть у мережі: дані НПУ
Застрелився ексзаступник начальника ГУНП Харківщини, пишуть у мережі: дані НПУ
16.07.2026, 15:35
Без очільників МЗС і Міноборони: ВР затвердила новий склад уряду, список
Без очільників МЗС і Міноборони: ВР затвердила новий склад уряду, список
16.07.2026, 16:43
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося
16.07.2026, 17:17
Хлопчика в Харкові вдарило струмом: що з’ясувала НПУ, дітей вилучили з родини
Хлопчика в Харкові вдарило струмом: що з’ясувала НПУ, дітей вилучили з родини
16.07.2026, 14:42
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов
16.07.2026, 17:40

Новини за темою:

16.07.2026
Реалізація програми «єВідновлення» на Харківщині: оперативні дані ХОВА
16.07.2026
Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото)
16.07.2026
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося
16.07.2026
Хлопчика в Харкові вдарило струмом: що з’ясувала НПУ, дітей вилучили з родини
16.07.2026
Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 17:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов зустрівся з послом Республіки Корея в Україні Пак Кічангом.".