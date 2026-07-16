Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов

Подальша співпраця у відновленні Харкова, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримка освітньої сфери та гуманітарні ініціативи. Про таке мер Ігор Терехов говорив із послом Республіки Корея в Україні Пак Кічангом.

«Попри обстріли, які ми переживаємо практично щодня, місто живе, працює і розвивається. Ми зацікавлені в тому, щоб корейський бізнес приходив до Харкова. Переконаний, що ми створимо всі умови, аби наше партнерство було взаємовигідним», – сказав мер.

Пак Кічанг підтвердив готовність Кореї і надалі підтримувати Харків. Він зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до проєктів відновлення, а посольство сприятиме розвитку такого співробітництва.

Наразі за підтримки уряду Кореї у партнерстві з Програмою розвитку ООН у Харкові триває відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, реалізують проєкти у сфері енергетики, а також демонтують аварійні багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, мешканці постраждалого від обстрілів багатоквартирного будинку на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці у Харкові, який ремонтували у 2025 році, поділилися з МГ «Об’єктив» враженнями від відновлення.