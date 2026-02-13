На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
У Харкові на Північній Салтівці триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції ХМР, у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій фахівці вже відновили всі зруйновані конструкції, замінили пошкоджені вікна та двері, встановили нові ліфти.
Зараз там відновлюють інженерні мережі та проводять капремонт у місцях загального користування, зазначили у мерії.
Крім того, у багатоквартирному будинку на вулиці Леся Сердюка спеціалісти відновлюють перекриття. Також за сприятливих погодних умов будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та покрівлі.
Нагадаємо, ще один будинок, критично пошкоджений росіянами, знесуть у Харкові. Відповідне рішення затвердили в мерії. Демонтують дім на вулиці Кузнечній, 27, в Основ’янському районі. Ще дві будівлі розберуть частково. Це багатоквартирні будинки на вулиці Манченківській, 8, і Владислава Зубенка, 35-б.
Читайте також: Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дома, міськрада, новини Харкова, північна салтівка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 13:15;