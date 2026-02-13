Live

На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)

Суспільство 13:15   13.02.2026
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові на Північній Салтівці триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції ХМР, у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій фахівці вже відновили всі зруйновані конструкції, замінили пошкоджені вікна та двері, встановили нові ліфти.

Зараз там відновлюють інженерні мережі та проводять капремонт у місцях загального користування, зазначили у мерії.

Крім того, у багатоквартирному будинку на вулиці Леся Сердюка спеціалісти відновлюють перекриття. Також за сприятливих погодних умов будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та покрівлі.

восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление домов в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, ще один будинок, критично пошкоджений росіянами, знесуть у Харкові. Відповідне рішення затвердили в мерії. Демонтують дім на вулиці Кузнечній, 27, в Основ’янському районі. Ще дві будівлі розберуть частково. Це багатоквартирні будинки на вулиці Манченківській, 8, і Владислава Зубенка, 35-б.

Читайте також: Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

09.02.2026
Як відновлюють багатоповерхівку на Академіка Павлова в Харкові (фото)
05.02.2026
“Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту
30.01.2026
Харків відновлюється: у мерії показали, які будинки ремонтують
08.01.2026
Здійснилося: бізнесу Харківщини обіцяють гроші на відновлення, але є нюанси 📹
27.12.2025
“Прямий шлях до знелюднення” – Терехов про Харків після війни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Північній Салтівці триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів.".