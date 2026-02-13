На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)

У Харкові на Північній Салтівці триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції ХМР, у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій фахівці вже відновили всі зруйновані конструкції, замінили пошкоджені вікна та двері, встановили нові ліфти.

Зараз там відновлюють інженерні мережі та проводять капремонт у місцях загального користування, зазначили у мерії.

Крім того, у багатоквартирному будинку на вулиці Леся Сердюка спеціалісти відновлюють перекриття. Також за сприятливих погодних умов будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та покрівлі.

Нагадаємо, ще один будинок, критично пошкоджений росіянами, знесуть у Харкові. Відповідне рішення затвердили в мерії. Демонтують дім на вулиці Кузнечній, 27, в Основ’янському районі. Ще дві будівлі розберуть частково. Це багатоквартирні будинки на вулиці Манченківській, 8, і Владислава Зубенка, 35-б.