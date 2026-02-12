Ще один пошкоджений будинок знесуть у Харкові: мерія назвала адресу
Сьогодні, 12 лютого, виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив перелік аварійно небезпечних будинків, які потребують повного або часткового демонтажу після ворожих обстрілів.
За даними мерії, повному демонтажу підлягає багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: вулиця Кузнечна, 27 в Основ’янському районі.
«Об’єкт має суттєві пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівлі складає понад 81%», – зазначили у міськраді.
Ще два будинки потребують демонтажу окремих його частин та проведення капітального ремонту. Йдеться про багатоквартирні будинки за адресами: вул. Манченківська, 8 (Київський район) та вул. Владислава Зубенка, 35-б (Салтівський район).
Нагадаємо, у січні росіяни пошкодили ракетними та дроновими ударами 283 будинки, повідомляв мер міста Ігор Терехов. За його словами, характер пошкоджень усюди різний – від цього залежить і подальше рішення щодо будівлі.
Читайте також: На Салтівці сьогодні чоловік рятувався від вогню, вистрибнувши з вікна
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, демонтаж, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ще один пошкоджений будинок знесуть у Харкові: мерія назвала адресу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 14:21;