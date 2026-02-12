Live

Ще один пошкоджений будинок знесуть у Харкові: мерія назвала адресу

Суспільство 14:21   12.02.2026
Вікторія Яковенко
Ще один пошкоджений будинок знесуть у Харкові: мерія назвала адресу Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 12 лютого, виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив перелік аварійно небезпечних будинків, які потребують повного або часткового демонтажу після ворожих обстрілів.

За даними мерії, повному демонтажу підлягає багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: вулиця Кузнечна, 27 в Основ’янському районі.

«Об’єкт має суттєві пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівлі складає понад 81%», – зазначили у міськраді.

Ще два будинки потребують демонтажу окремих його частин та проведення капітального ремонту. Йдеться про багатоквартирні будинки за адресами: вул. Манченківська, 8 (Київський район) та вул. Владислава Зубенка, 35-б (Салтівський район).

Нагадаємо, у січні росіяни пошкодили ракетними та дроновими ударами 283 будинки, повідомляв мер міста Ігор Терехов. За його словами, характер пошкоджень усюди різний – від цього залежить і подальше рішення щодо будівлі.

Читайте також: На Салтівці сьогодні чоловік рятувався від вогню, вистрибнувши з вікна

Автор: Вікторія Яковенко
