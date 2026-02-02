Live

Скільки будинків в Харкові пошкодили за січень росіяни – Терехов

Суспільство 18:26   02.02.2026
Оксана Якушко
Скільки будинків в Харкові пошкодили за січень росіяни – Терехов

У січні росіяни пошкодили ракетними та дроновими ударами 283 будинки, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Лише за січень до вже зафіксованих 9300 пошкоджених будинків додалися ще 283. Плюс майже 3,5 тис. вибитих вікон лише за один місяць. Усі контури були закриті максимально швидко – у перші дні після кожної ворожої атаки», – розповів харківський міський голова.

За його словами, характер пошкоджень усюди різний – від цього залежить і подальше рішення щодо будівлі. В одних будинках обстріл завдав незначної шкоди: вибиті шибки, посічені покрівлі, пошкоджені фасади. В інших – серйозні ураження тримальних конструкцій, зруйновані перекриття або цілі поверхи, що потребує тривалої відбудови.

Усі аварійні об’єкти після технічних експертиз визнають такими, що не підлягають подальшій експлуатації, і підлягають демонтажу. Від початку повномасштабної війни у Харкові експертні висновки щодо аварійності надали 40 таким житловим будинкам, повідомив Терехов. І цей перелік, на жаль, не є остаточним – досі тривають сотні обстежень.

