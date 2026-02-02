Сколько домов в Харькове повредили за январь россияне – Терехов
В январе 283 дома повредили россияне ракетными и дроновыми ударами, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Только за январь к уже зафиксированным 9300 поврежденным домам добавились еще 283. Плюс почти 3,5 тыс. выбитых окон всего за один месяц. Все контуры закрыли максимально быстро – в первые дни после каждой вражеской атаки», – рассказал харьковский городской голова.
По его словам, характер повреждений везде разный – от этого зависит и дальнейшее решение о здании. В одних домах обстрел нанес незначительный вред: выбитые стекла, иссечены кровли, повреждены фасады. В других – серьезные поражения несущих конструкций, разрушенные перекрытия или целые этажи, что требует длительного восстановления.
Все аварийные объекты после технических экспертиз признают не подлежащими дальнейшей эксплуатации и подлежат демонтажу. С начала полномасштабной войны в Харькове экспертные заключения по аварийности предоставили 40 таким жилым домам, сообщил Терехов. И этот перечень не окончательный – до сих пор продолжаются сотни обследований.
