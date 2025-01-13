Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)

На Северной Салтовке отстраивают жилые многоэтажки, разрушенные россиянами, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, идет восстановление дома по ул. Натальи Ужвий.

В нем в результате многочисленных прилетов были повреждены держательные конструкции, крыша, все окна, а также при пожаре выгорели все внутренние коммуникации (тепло-, водо- и электроснабжение), лифтовые кабины и техническое помещение, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В доме полностью восстановили кровлю и все разрушенные конструкции, установили новые лифты, заменили внешние двери и окна. Строители выполнили термомодернизацию фасада общей площадью 5 тыс. м₂. Сейчас мастера работают над внешним оформлением и восстанавливают сети коммуникаций.