Понівечені будинки відновлюють на Північній Салтівці у Харкові (фото)

На Північній Салтівці відбудовують житлові багатоповерхівки, зруйновані росіянами, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, триває відновлення будинку на вул. Наталії Ужвій.

У ньому внаслідок численних влучань були пошкоджені тримальні конструкції, дах, всі вікна, а також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни і технічне приміщення, розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У будинку вже повністю відновили покрівлю та всі зруйновані конструкції, встановили нові ліфти, замінили зовнішні двері та вікна. Будівельники виконали термомодернізацію фасаду загальною площею 5 тис. м₂. Зараз майстри працюють над оздобленням та відновлюють мережі комунікацій.

Фото: ХМР