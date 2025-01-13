Понівечені будинки відновлюють на Північній Салтівці у Харкові (фото)
На Північній Салтівці відбудовують житлові багатоповерхівки, зруйновані росіянами, повідомили у Харківській міськраді.
Зокрема, триває відновлення будинку на вул. Наталії Ужвій.
У ньому внаслідок численних влучань були пошкоджені тримальні конструкції, дах, всі вікна, а також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни і технічне приміщення, розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
У будинку вже повністю відновили покрівлю та всі зруйновані конструкції, встановили нові ліфти, замінили зовнішні двері та вікна. Будівельники виконали термомодернізацію фасаду загальною площею 5 тис. м₂. Зараз майстри працюють над оздобленням та відновлюють мережі комунікацій.
Фото: ХМР
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жилий дім, многоэтажка, ремонт, северная салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 19:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці відбудовують житлові багатоповерхівки, зруйновані росіянами, повідомили у Харківській міськраді.".