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Понівечені будинки відновлюють на Північній Салтівці у Харкові (фото)

Суспільство 19:44   13.01.2025
Оксана Якушко
Понівечені будинки відновлюють на Північній Салтівці у Харкові (фото) Фото: ХМР

На Північній Салтівці відбудовують житлові багатоповерхівки, зруйновані росіянами, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, триває відновлення будинку на вул. Наталії Ужвій.

У ньому внаслідок численних влучань були пошкоджені тримальні конструкції, дах, всі вікна, а також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни і технічне приміщення, розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У будинку вже повністю відновили покрівлю та всі зруйновані конструкції, встановили нові ліфти, замінили зовнішні двері та вікна. Будівельники виконали термомодернізацію фасаду загальною площею 5 тис. м₂. Зараз майстри працюють над оздобленням та відновлюють мережі комунікацій.

Ремонт будинку на Північній Салтівці
Фото: ХМР
Відбудований будинок на Північній Салтівці
Фото: ХМР
Ремонт будинку на Північній Салтівці
Фото: ХМР

Ремонт будинку на Північній Салтівці

Фото: ХМР

Ремонт будинку на Північній Салтівці
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 19:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці відбудовують житлові багатоповерхівки, зруйновані росіянами, повідомили у Харківській міськраді.".