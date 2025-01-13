Один із харківських потягів їздитиме швидше: деталі, зміни в розкладі
Денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків вже за тиждень почне їздити на 40 хвилин швидше в обох напрямках, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
Потяг Дніпро – Харків №824 курсує щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова з 21 січня – о 20:03 (замість 20:46).
Поїзд Харків – Дніпро №823 курсує також щоденно, крім четверга. З 22 січня відправлення з Харкова здійснюватиметься о 9:33 (замість 9:42), а прибуття до Дніпра – о 13:22 (замість 14:11).
«На маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т із вагонами другого класу, окремими місцями для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також двома вагонами, що обладнані кріпленням для перевезення велосипедів», – зазначили в УЗ.
Квитки на поїзд доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в чат-боті.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", Днепр, маршрут, поезд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків вже за тиждень почне їздити на 40 хвилин швидше в обох напрямках, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".